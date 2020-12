Candy Lover, una influidora puertorriqueña que busca destacar en la música

San Juan, 8 dic (EFE News).- Con casi cuatro millones de seguidores, la influyente puertorriqueña Candy Lover afianza su posición como estrella de las redes sociales, que ha consolidado con el galardón que premia a la mejor influidora en el mundo del maquillaje en internet y con la reciente publicación de su primer disco, "De la nada".

"No me lo podía ni creer", señaló este martes a Efe tras conocer que fue la ganadora de la última edición de "Makeup Tutorialist of the Year", que premia a la mejor profesional de tutorías sobre maquillaje en internet.

La joven, que a la temprana edad de 11 años salió de su isla natal para instalarse en California, donde además de revolucionar las redes sociales con originales programas de orientación sobre maquillaje ha hecho su debut en el mundo de la música.

"Quiero destacar en varias facetas y no me voy a conformar solamente con una", destacó la puertorriqueña, cuyo nombre real es Angélica Torres, que en junio sacó al mercado su primer disco, "De la nada", un título que como reconoce hace referencia, precisamente, a su vida, a cómo comenzó vendiendo en un "pulguero" -como se denomina en Puerto Rico a los mercados informales- fundas para teléfonos celulares.

El premio no le llega por casualidad a esta maquilladora estrella de las redes sociales, ya que en su cuenta de Facebook ha llegado a contar, en directo, con más de 100.000 seguidores que quieren conocer de primera mano las últimas tendencias en el mundo del maquillaje.

CUENTA CON MILLONES DE SEGUIDORES

Además, algunos de estos originales vídeos han sidos vistos en Facebook por cerca de cuatro millones de personas en total e, incluso, batió en una ocasión la barrera de siete millones, todo un récord para una joven de solamente 26 años que prácticamente lleva a cabo todo su trabajo sola.

"Es increíble que haya conseguido el premio", destacó Candy Lover, que trata de que la mayoría de sus vídeos sean bilingües, en español e inglés, de los que pasa de uno a otro idioma con la correspondiente traducción.

"Tengo muchos seguidores latinos en Estados Unidos, pero también gente cuyo idioma es el inglés", destaca.

La joven se hizo con el galardón "Makeup Tutorialist of the Year" en la tercera edición de los "American Influencer Awards" en Los Ángeles, California.

Recordó cómo el primer año de ese concurso pagó su entrada del espectáculo en Los Ángeles, cuando no podía imaginar que poco después sería parte del mismo y que ganaría uno de los premios.

Su carrera como maquilladora en las redes sociales se inició cuando tomó la decisión de cerrar en 2016 su tienda, que mantuvo abierta por tres años, y para tener contacto con sus clientes, amigos y luego seguidores comenzó a entrar en vivo por Facebook charlando mientras se maquillaba.

LE ILUSIONA LA FACETA DE CANTANTE

La puertorriqueña está convencida de que este premio relanzará su carrera en las redes sociales, pero no quiere dejar de lado otras facetas que la ilusionan como es la de cantante, prueba de lo cual es el lanzamiento en junio pasado de su primer disco, de 10 canciones, "De la nada", con una gran acogida en el mercado latino de Estados Unidos, aunque incluye un tema en inglés.

Hace solamente unos días salió el vídeo de la canción "La jefa", el primero que ha conseguido sacar, no sin gran esfuerzo económico, ya que la polifacética Candy Lover no cuenta con una casa discográfica y sacó adelante "De la nada" con la colaboración de un técnico desde Puerto Rico, que le mostró todos los pasos para montar su propio estudio de grabación en California.

"Estoy aquí para quedarme. Quiero que me tomen en serio", dijo además sobre su carrera musical, tras reconocer que su éxito entre millones de personas, mayoritariamente mujeres, se debe al hecho de que, precisamente, no es perfecta y no cuenta con un cuerpo de modelo, lo que hace que otras personas la vean como cercana y accesible.

Candy Lover insiste en que no ha llegado todavía el momento en que tenga que tomar un camino, sino que quiere continuar como "influencer" en las redes dentro del mundo del maquillaje y su negocio de venta a través de internet de pelucas y otros artículos de belleza y, por supuesto, como cantante.