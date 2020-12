"Bodeguitas" que venden golosinas contribuyen a la obesidad infantil

Washington, 10 dic (EFE News).- El acceso a almacenes que venden frutas, verduras y variedad de alimentos mejora la salud infantil, pero la cercanía de "bodeguitas" que venden golosinas, bocadillos y productos procesados contribuye a la obesidad en los niños de minorías, según un artículo que publica este jueves la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.