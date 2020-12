Intensifican campañas para movilizar a electores hispanos en Georgia

Atlanta (GA), 18 dic (EFE News).- Organizaciones nacionales intensificaron este viernes sus campañas para movilizar a los electores hispanos de Georgia con miras a los decisivos comicios de segunda ronda para elegir a los senadores por este estado, que determinarán el control de la Cámara Alta de Estados Unidos.

La United We Dream Action, una de las mayores redes de inmigrantes jóvenes en el país, anunció este viernes la instalación de vallas publicitarias digitales en español para recordar a los votantes latinos la importancia de estas elecciones, que se celebran el 5 de enero de 2021.

“Georgia puede cambiar el rumbo de la nación. Vota temprano, vota por correo. Hazte contar este 5 de enero”, es el mensaje que transmiten los anuncios, que se colocarán en varios sectores del noreste de la zona metropolitana de Atlanta, donde reside la mayor parte de la población latina del estado.

En estos comicios de segunda ronda, que acaparan la atención nacional porque podrían darle al presidente electo Joe Biden y a los demócratas el control total del Congreso, el periodista Jon Ossoff y el reverendo Raphael Warnock buscan desbancar a los senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler, respectivamente.

“Es importante que esta misma coalición multirracial de votantes (que le dio la victoria a Biden) sepa que tiene el poder de elegir funcionarios que escucharán y darán prioridad a las necesidades de nuestras comunidades”, aseguró Cristina Jiménez, cofundadora de United We Dream Action.

Por su parte, las organizaciones The New Georgia Project y Poder Latinx anunciaron también este viernes que la banda latina Las Cafeteras ha lanzado la versión en ‘spanglish’ de la popular canción "Georgia on My Mind" (Georgia en mi mente) “como una forma alegre de unir comunidades y hacer que los votantes acudan a las urnas”.

“Con el inicio de la votación anticipada para las elecciones de segunda vuelta del Senado de Estados Unidos que arrancaron el 14 de diciembre, los miembros de Las Cafeteras grabaron la nueva versión de la canción clásica que hizo famosa el legendario músico Ray Charles, para brindar un himno electoral de solidaridad entre las comunidades de color”, indicaron los grupos en un comunicado de prensa.

El tema es una mezcla de géneros, con ritmos afrocolombianos de cumbia, electrónica y elementos de la música trap, que nació en Atlanta, que protagonizan el artista QVLN y Sergio Mendoza.

“La versión de Las Cafeteras también habla de los cambios demográficos en Georgia y el sur del país, que ha experimentado el más rápido crecimiento de la población latina en el país en los últimos 10 años”, agregaron las organizaciones.

Biden se convirtió en el primer candidato demócrata a la Presidencia en ganar Georgia desde principios de la década de 1990 gracias a una coalición de votantes de minorías, conformada por afroamericanos, hispanos y asiáticos, de acuerdo con expertos.