"Nos abrazaremos de nuevo", la llama del street art no se extingue en Nueva York

La artista española Vanesa Álvarez trabaja en un mural donde se lee "We will Hug Again" ("Nos abrazaremos de nuevo") que está realizado en la pared de un edificio que está programado su derribo para el próximo marzo, el 23 de diciembre de 2020 en el barrio de Brooklyn en Nueva York (EE.UU.). EFE/Jorge Fuentelsaz

La artista española Vanesa Álvarez trabaja en un mural donde se lee "We will Hug Again" ("Nos abrazaremos de nuevo") que está realizado en la pared de un edificio que está programado su derribo para el próximo marzo, el 23 de diciembre de 2020 en el barrio de Brooklyn en Nueva York (EE.UU.). EFE/Jorge Fuentelsaz