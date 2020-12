Vacunan contra la covid a más de 35.000 profesionales de la salud en P.Rico

San Juan, 28 dic (EFE News).- La subsecretaria del Departamento de Salud de Puerto Rico, Iris Cardona, dijo este lunes que más de 35.000 profesionales de la salud en la isla se han vacunado ya contra la covid-19 desde que arrancó dicho proceso el pasado 15 de diciembre.

Las primeras dosis de la vacuna, específicamente la de la farmacéutica Pfizer, fueron suministradas en el Hospital Presbiteriano, en Condado, y posteriormente en otros hospitales de la isla.

Luego de esa vacuna, llegó a la isla la de la farmacéutica Moderna.

Por otro lado, la Guardia Nacional de Puerto Rico estableció la semana pasada su primer centro regional de vacunación en el Coliseo Pedro "Pedrín" Zorrilla, en San Juan.

Debido a un problema de logística, aproximadamente 600 profesionales de la salud, de todas partes de la isla, han tenido que llegar casi a la medianoche para recibir la vacuna en la mañana del mismo día.

Además, se han formado largas filas de autos en el Expreso Las Américas y otras vías que conducen al coliseo.

Ante ello, los profesionales de la salud han exigido a las autoridades sanitarias que organice, mediante citas, las vacunaciones.

Cardona, sin embargo, sostuvo que este proceso "es difícil", aunque anticipó cambios en la logística que ejecuta la Guardia Nacional.

"Aunque se habían anticipado 1.000 vacunaciones por día en ese ejercicio, el deseo de recibir la vacuna con premura fue más de lo que lo que se había anticipado", dijo Cardona en entrevista radial con la emisora WKAQ.

La funcionaria aseguró que la operación dentro del coliseo sanjuanero "está corriendo muy bien" y que la Guardia Nacional cuenta con veinte mesas de vacunación.

"El proceso de vacunación es bien técnico, tiene que fluir ordenadamente, cumplir con todo lo que se ha dispuesto y por eso parece que fluye lento", indicó.

Cuestionada sobre por qué no se establece un sistema de citas, argumentó que este tipo de medidas en una operación de vacunación a gran escala no es fácil.

Cardona, no obstante, precisó que el Coliseo "Pedrín" Zorrilla no es el único centro de vacunación en la isla, pues 107 instalaciones de salud administran la vacuna, aunque dijo que los ciudadanos no pueden acudir a estos lugares por su cuenta, sino que tienen que esperar a que se convoquen por el grupo que le pertenece.

"Hay un orden y cada una de estas facilidades empezó con los facultativos y se mueven pronto a abrir para los profesionales de la salud de la periferia", explicó.

Cardona añadió que la Guardia Nacional abrirá esta semana otro centro de vacunación regional en Caguas y, posteriormente, en Arecibo.

La funcionara dijo además que el Departamento de Salud local necesita miles de vacunas más para completar la vacunación de los profesionales de la salud en Puerto Rico.

"El compromiso del gobierno federal para Puerto Rico es entregar unas 30.000 vacunas cada semana por las próximas cuatro semanas. Eso nos pone a finalizar el mes de enero y ese objetivo se debe cumplir", afirmó.

Hasta este lunes, Puerto Rico reportó este lunes 11 muertes y 42 casos positivos confirmados, 11 casos probables, 20 casos sospechosos adicionales y 447 hospitalizados por la covid-19.

De los fallecimientos reportados, nueve fueron catalogados como confirmados.

Con estos fallecimientos adicionales, las muertes confirmadas suman 1.205 y las probables son 251, por lo que el total de decesos es de 1.456.

De otra parte, el total de los resultados de casos confirmados de la covid-19 es de 69.661, de los cuales 37.477 son mujeres y 32.184 son hombres.