Gobernador electo de Puerto Rico justifica 400 invitados en toma de posesión

San Juan, 29 dic (EFE News).- El gobernador electo de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien tomará posesión del cargo el sábado, ya llega acompañado de dos tropiezos: la dimisión de una de las personas que designó para su gobierno y el elevado número de invitados, 400, que asistirán a la ceremonia de juramentación en plena pandemia de covid-19 y con un elevado número de contagios en la isla.

Una prueba de antígenos negativa, puntos de cotejo, distanciamiento físico, puestos con gel hidroalcohólico o la medición de la temperatura corporal serán algunas de las exigencias para los alrededor de 400 invitados, una cifra que este martes Pierluisi ha insistido en que no es ni mucho menos exorbitante frente a los 3.000 asistentes que suele haber en estas ceremonias cada cuatro años, y que además no rompe las reglas de la actual orden ejecutiva en vigor contra la covid-19.

UN NÚMERO DE INVITADOS ELEVADO

En momentos en que se pide a la población no reunirse y extremar la cautela, para muchos la ceremonia, a celebrarse al aire libre delante del Capitolio en San Juan, es excesiva.

A ello se une el hecho de que hoy Pierluisi indicara que no va a llevarse a cabo la tradicional fiesta de Reyes de La Fortaleza, sede del Ejecutivo, por la pandemia. "Cualquier actividad que llevemos a cabo va a ser sustancialmente diferente y buscando proteger la salud de nuestro pueblo", sostuvo.

"Siempre va a haber quien critique", ha dicho este martes en conferencia de prensa Pierluisi, quien ha añadido que en la toma de posesión se aplicarán "medidas estrictas, nunca vistas".

"Todo el mundo, incluidos periodistas, van a tener que llevar mascarillas puestas y pruebas de antígenos negativas", dijo Pierluisi, quien ha asegurado que se trata de poca gente teniendo en cuenta que "contando alcaldes, legisladores y sus parejas, jueces y exgobernadores, ya estás en 300 asistentes".

Está prevista la asistencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.

Pierluisi subrayó el hecho de que el evento no será de larga duración y que todos "hemos sido prudentes y razonables a la hora de organizar".

El gobernador electo rechazó las críticas una y otra vez en una conferencia de prensa celebrada hoy en la que anunció más designaciones para su futuro gobierno, e indicó que una "irresponsabilidad sería que pudieran acudir personas contagiadas".

En la actualidad en Puerto Rico, con una población de 3,2 millones, hay 71.262 casos positivos confirmados de covid-19 y 1.209 muertes confirmadas.

DIMITE UN MIEMBRO DE SU EQUIPO EN VÍSPERAS DE TOMA DE POSESIÓN

Por otro lado, se refirió a la dimisión, a cuatro días de tomar posesión, de la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transporte, Rosana Aguilar, a quien hace unos días había confirmado para seguir en el puesto.

"Le agradezco el servicio brindado a Puerto Rico. Junto a la designada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, estaré identificando y designando una persona en un futuro cercano", dijo.

Afirmó que se trata de una renuncia por "razones personales" y opinó la es algo que "no hace mella" ya que su gobierno no empezará a funcionar hasta el 2 de enero. "No es un revés; aún no hemos comenzado", subrayó.

"Hay que enfocarse en el dos de enero en adelante", dijo Pierluisi, quien pidió "menos negativismo".

"Basta ya de negativismo;aquí se critica todo", aseveró con rotundidad.

"ENTRE PRUDENTE Y RAZONABLE" CON MEDIDAS ANTICOVID

También se refirió a la que será su primera orden ejecutiva en relación a las medidas de lucha contra la covid-19, ya que la actual, emitida por la gobernadora Wanda Vázquez, concluye el día 7 de enero.

A ese respecto dijo que será "entre prudente y razonable".

"Voy a proteger la salud y a la vez no afectar el bienestar económico. Buscaré un equilibrio", adelantó sobre sus primeras medidas anticovid.

Por último, anticipó que vivirá en la sede del Ejecutivo, La Fortaleza, en el viejo San Juan, "ya que allí está la acción", y anunció que ya tiene preparadas varias medidas relacionadas con la educación y las contrataciones en el gobierno preparadas para dictaminar sus primeros días de gestión.