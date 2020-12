El 'Maitre Coq IV' llegará el cabo de Hornos en 72 horas en duras condiciones

Redacción deportes, 30 dic (EFE).- El 'Maitre Coq IV' de Yannick Bestaven, líder de la Vendée Globe -Vuelta al Mundo en Solitario-, está a tres días de alcanzar el Cabo de Hornos y la llegada de un frente de bajas presiones desde el Noreste puede complicar mucho la progresión hacia el Este.

Si Bestaven no ensancha más la brecha con sus perseguidores es porque está teniendo que hacer más trasluchadas que ellos en el borde de la Zona de Exclusión de Hielos (ahora situada en la latitud 56º30'Sur) y 115 millas (213 km) detrás de él, el 'Apivia' de Charlie Dalín se mantiene consolidado en su segundo puesto y cualquier error puede costarle muy caro a Bestaven.

En la pasada edición (2016-2017), Armel Le Cléac'h había pasado el Cabo de Hornos después de 47 días en el mar y el actual líder, Yannick Bestaven ( Master CoQ IV ), lo cruzará después de 55 días y entonces el segundo clasificado estaba a casi 600 millas (1.100 km) y el tercero a 1.500 millas (2.780 km). Ahora, el tercero, el 'Apicil' de Damien Seguín, está a 190 millas (360 km), liderando un grupo de cinco perseguidores.

También parece que la depresión que llegará a partir del viernes provocará que la persecución actual quede frenada por vientos del Noroeste que llegarán a 35 nudos (68 km/h) y si Bestaven logra mantenerse a 50 millas (90 km) de la Zona de Exclusión de Hieos (ZEH) alcanzaría con ventaja el Cabo de Hornos y sería el primero en cruzar el estrecho de Drake.

Sin embargo, con 80 a 95% de nubosidad y, a veces, lluvias torrenciales antes de un chorro de nieve derretida y granizo, llegar a la costa chilena no será fácil. Y cuando, además, el largo oleaje del Pacífico se mezcla con olas, a veces rompientes, de más de seis metros.

El 'One Planet One Ocean' de Didac Costa también navega en el borde de la ZEH, en la latitud 55ª30' Sur, a 550 millas (1.050 km) al Sur de la costa sureste de Nueva Zelanda, a una media de 16 nudos (30 km). Sigue en la vigésima posición y espera alcanzar al 'Time for Oceans' de Stéphane Le Diraison, solo 25 millas (48 km) por delante de él.

Resultados y Clasificaciones 52ª jornada

Recorrido: 24.334 m.n. (45.090 km)

30/12/2020 (12:00 horas)

(F).- IMOCA con 'foils' (Alerones)

distancia a meta

.1. Yannick Bestaven (FRA(F) Maitre Coq 8.435 mn.(15.630 km)

Distancia al líder

.2. Charles Dalín (FRA)(F) Apivia a 117 m.n.

.3. Damien Seguín (FRA) Apicil 160

.3. Thomas Ruyant (FRA) (F) LinkedOut 160

.5. Jean Le Cam (FRA) Yes we Cam¡ 219

...

20. Didac Costa (ESP) One Planet One Ocean a 2631 mn.(4875 km)

(hasta 27 competidores)

Abandonos (6)

-- Nicolás Troussel (FRA)(F) Corum 16/11/2020

-- Kevin Escoffier (FRA)(F) PRB 30/11/2020

-- Alex Thomson (GBR) (F) Hugo Boss 04/12/2020

-- Sebastién Simón (FRA) (F) Arkea Paprec 04/12/2020

-- Samantha Davies (GBR)/F) Initiatives 05/12/2020

-- Fabrice Amedeo (FRA)(F) Newrest 11/11/2020