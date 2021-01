Sobreviviente de la gripe española de 1918 tacha de "ridiculez" no vacunarse

Miami, 6 ene (EFE News).- Con 102 años y sobreviviente de la pandemia de la llamada gripe española, que mató a millones de personas, Jane Smith se vacunó este martes contra la covid-19 en Florida e hizo un llamado a los escépticos a dejar la "ridiculez" de no querer vacunarse.

"Creo que están locos por no hacerlo. Por supuesto, es seguro. Si no pensara que lo es, no lo haría", dijo Smith, según reportó el diario Palm Beach Post, del condado floridano en el que vive hace medio siglo.

Nacida en 1918 en Nueva York, año en que se expandió el mortal virus de la gripa, que se cobró la vida de su madre, que apenas la amamantaba, Smith dice que para entonces hubiera querido tener una vacuna que los salvara.

"No se le daría al público si fuera a matarlos", señala Smith, que cuenta que ha sobrevivido a tres maridos, con los que tuvo tres hijos.

"Hazlo, no seas estúpido. Estoy muy orgullosa de extender mi brazo, ponerme la vacuna y volver a casa y jugar al bridge. Una vez que todos lo tengan, podemos viajar por el mundo nuevamente y besar a nuestros hijos y el resto", aseguró la mujer.

"Tengo 102 años, así que dije: ¿Qué diablos?", señaló la mujer al vacunarse con el producto de Moderna.

Al ser mayor de 65 años, Smith pertenece al grupo que puede acceder a la vacuna en Florida, estado que este miércoles batió el récord de casos diarios desde que comenzó la pandemia, con 17.783 nuevos contagios.

Además de los adultos mayores, los trabajadores de la salud y los residentes de hogares geriátricos son los primeros que pueden someterse a la vacunación con los productos de Moderna o de Pfizer, ya sea en hospitales o en sitios establecidos por el Gobierno de Ron DeSantis.

Smith, que se contagió de la gripa española por su madre, dice que tiene un buen nivel de defensas.

Esa pandemia ocasionó solo en Estados Unidos unas 675.000 muertes, según los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC).

El covid-19 se ha cobrado hasta ahora la vida de cerca de 360.000 personas en este país, más de 22.600 de ellas en Florida.