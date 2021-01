California rompe récord de inscripciones a "Obamacare" para 2021

Contenido relacionado

Hispanos y afroamericanos perciben discriminación en trato médico

Los Ángeles, 12 ene (EFE News).- Trece de cada 100 adultos hispanos de California sienten que un proveedor de atención médica los había juzgado o tratado de manera diferente debido a su raza o idioma, reveló este martes una encuesta.

El sondeo “Discrimination and Medical Mistrust in a Racially and Ethnically Diverse Sample of California Adults”, de la Universidad Charles R. Drew en Los Ángeles, señaló que esa apreciación aumenta en el caso de los afroamericanos, pues 3 de cada 10 sienten que su raza influye en la atención.

Los investigadores también encontraron que uno de cada seis californianos latinos y afroamericanos tenía más probabilidades que los blancos de informar una fuerte desconfianza hacia sus proveedores de atención médica.

La encuesta analizó los datos recopilados de más de 2.300 adultos blancos, hispanos y afroamericanos que solicitaron informar sobre la discriminación percibida debido a la raza, etnia, idioma, ingresos y tipo de seguro.

Los adultos afroamericanos e hispanos informaron tasas más altas de discriminación en todos los ámbitos, incluida la discriminación basada en ingresos y tipo de seguro.

Además, 20 % de los afroamericanos y 10 % de los latinos declararon que no podían obtener los servicios de atención médica que necesitaban debido a la discriminación racial/étnica o de idioma.

El análisis también encontró un vínculo entre tener un médico de atención primaria constante y la confianza médica general. Los adultos que no tenían una fuente habitual de atención primaria tenían muchas más probabilidades de manifestar desconfianza hacia los proveedores de atención médica, resaltaron los investigadores en un comunicado.

El estudio publicado este martes en el Anual de Medicina Familiar concluyó que "resolver la desconfianza requiere abordar el sesgo y los prejuicios sistémicos de raza e idioma en el sistema médico”.