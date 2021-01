Florida añade casi 14.000 casos nuevos de covid y más droguerías para vacunar

Miami, 13 ene (EFE News).- Los casos de la covid-19 continúan en ascenso en Florida al añadir este miércoles 13.990 contagios a una cuenta que desde marzo sobrepasa el millón y medio de positivos, mientras el gobierno agregó medio centenar más de droguerías que vacunarán.

A los hospitales del estado que participan en la vacunación junto a otros centros habilitados para ese fin, se habilitaron este miércoles 52 droguerías más de la cadena de supermercados Publix, con lo que suman ya un centenar en 12 condados.

Así, farmacias de los condados de Collier, Flagler, St. Johns y Volusia comenzarán a ofrecer la vacuna contra la covid-19 a los residentes de 65 años o más a partir de mañana, anunció este miércoles el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Tras el anuncio, el gobernador enfatizó que las farmacias de los supermercados Publix solo están abiertas para los residentes mayores de Florida y que cualquier persona sin una cita será rechazada.

"Para aquellos que quizás no obtengan una cita con Publix hoy, o que no puedan participar en esta ronda, aguanten, que lo conseguirán", alentó DeSantis en una conferencia de prensa frente a uno de los supermercados de Ponte Vedra Beach (costa este).

En respuesta a las críticas porque no existen controles para reservar las vacunas exclusivamente para residentes, el gobernador dijo el martes que el estado no está promocionando el "turismo de vacunas", como lo han llamado los medios, pero no anunció medida alguna.

Todd Jones, el director ejecutivo de Publix, expresó por su parte que "nuestra capacidad para proporcionar estas vacunas a la población de Florida de 65 años o más es un privilegio".

Las vacunas se proporcionan a las personas elegibles, solo con cita previa, hasta agotar existencias y sin costo alguno, según un comunicado de la cadena de supermercados.

En Florida la vacunación contra el SARS-CoV-2 comenzó a mediados de diciembre y por ahora solo pueden recibir la vacuna el personal sanitario de primera línea, los residentes en centros de la tercera edad y las personas que los cuidan, y los mayores de 65 años en general.

Según cifras oficiales, son 648.353 personas las vacunadas a día de hoy en Florida, estado que tiene una población de casi 22 millones de habitantes, y de ellas 51.234 han recibido las dos dosis necesarias.

Además de los casi 14.000 casos nuevos confirmados hoy, el Departamento de Salud de Florida informó de otras 169 muertes de residentes como consecuencia del SARS-CoV-2.

Los totales desde el 1 de marzo están este miércoles en 1.517.472 casos de contagios y 23.759 decesos por la pandemia.

La tasa de positividad más reciente reportada por el ente estatal es 10.17 %, de 134.777 pruebas realizadas el martes.

Florida se convirtió este martes en el tercer estado del país en alcanzar un millón y medio de casos de coronavirus, después de California (ahora más de 2,7 millones de casos) y Texas (1,9 millones).

Nueva York e Illinois son los únicos otros que superan el millón. En total, EE.UU. registra casi 23 millones de casos positivos y 383.388 muertes.