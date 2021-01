Armie Hammer deja su cinta con Jennifer López tras una polémica en las redes

Los Ángeles (EE.UU.), 15 ene (EFE News).- El actor Armie Hammer, muy conocido por "Call Me By Your Name" (2017), ha sido uno de los protagonistas de las redes sociales esta semana por unos supuestos y polémicos mensajes suyos de contenido sexual extremo y por haber abandonado poco después la cinta que iba a encabezar con Jennifer López.