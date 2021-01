El chileno Niemann se queda de nuevo a las puertas del título que consigue Na

Honolulu (Hawai), 17 ene (EFE).- Por segundo torneo consecutivo el joven chileno Joaquín Niemann se quedó a las puertas de conseguir lo que hubiese sido su segundo título del circuito PGA al acabar segundo, empatado con el estadounidense Chris Kirk, al concluir la cuarta y última ronda del Sony Open tras sumar 260 golpes (-20), uno más de los que tuvo el nuevo campeón Kevin Na (259, -21).

Los tres jugadores decidieron el título en el último hoyo (18) cuando todos necesitaban hacer un birdie para tener la opción de ganar y eso fue lo que consiguieron, pero con ventaja para Na, un nativo surcoreano de 37 años, nacionalizado estadounidense, que tenía un golpe menos (-20).

Niemann, de 22 años, con cinco birdies y un bogey, el que hizo nada más comenzar la ronda (hoyo 3), tuvo un registro de 66 golpes (-4) para cerrar otra brillante actuación, como la que ya protagonizó la pasada semana cuando estuvo cerca del triunfo en el Sentry Tournament Champions, tras perder el playoff frente al estadounidense Harris English.

El golfista chileno, que se mantiene a la espera de la segunda victoria en el PGA Tour tras ganar el A Military Tribute en The Greenbrier en el 2019, confirmó que es actualmente el jugador más en forma que se encuentra en el circuito.

Mientras que Na, trigésimo séptimo en la clasificación mundial, ganó su quinto título del circuito PGA al concluir la cuarta ronda en el Waialae Country Club, de Honolulu (Hawai) con tarjeta firmada de 65 golpes (-5) después que en la tercera había logrado la marca de 61 (-9), que fue la que le abrió las puertas del triunfo final.

"Ha sido un sueño la manera como he jugado los dos últimos días", comentó Na, que no ganaba el título del PGA Tour desde el 6 de octubre del 2019 cuando se llevó el del Shriners Hospitals for Children Open. "Es bueno volver a reencontrarme con mi mejor juego".

Los estadounidenses Webb Simpson y Brendan Steele, que comenzó la jornada como líder con dos golpes de ventaja, junto al australiano Marc Leishman compartieron el cuarto lugar con 261 impactos (-19).

Mientras que el mexicano Carlos Ortiz completó un gran recorrido al entregar tarjeta de 64 golpes (-6) que le permitieron sumar 264 golpes (-16) y compartir el decimocuarto puesto.

Ortiz tuvo el honor de ser el único jugador en la jornada y el torneo que logró hacer dos eagles (hoyos 9 y 10) para acabar también con cuatro birdies, los dos últimos para cerrar el recorrido (17 y 18) después de haberlo empezado con un bogey, el primero de los dos que registro (1 y 14).

El español Sergio García completó la última ronda con tarjeta firmada de 70 (par), la misma puntuación que tuvo en la inicial y sumó 270 golpes (-10) para ocupar el puesto 47 de la clasificación que compartió con los argentinos Emiliano Grillo y Nelson Ledesma y otros seis golfistas.

Grillo y Ledesma completaron la última ronda con sendos registros de 67 (-3) y 66 (-4), respectivamente, para mantener su consistencia en el juego.