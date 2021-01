Biden pidió renunciar al jefe de la agencia de medios nada más tomar posesión

Washington, 22 ene (EFE News).- Nada más tomar posesión como presidente de EE.UU., Joe Biden pidió la dimisión del director ejecutivo de la Agencia para Medios Globales (USAGM, en inglés), Michael Pack, nombrado para ese puesto por Donald Trump y muy criticado por haber dañado la credibilidad de la agencia.

En una carta enviada a sus empleados y a la que accedió Efe este viernes, Pack citó el deseo de Biden de contar con un nuevo liderazgo en la Agencia para Medios Globales, que agrupa, entre otros, a la Voz de América (VOA), Radio Free Europe /Radio Liberty, Radio y Televisión Martí y Radio Free Asia que llegan a una audiencia de 350 millones de personas.

"Sirvo acorde a los deseos no de un presidente en particular, sino de la oficina del presidente en sí. La nueva Administración ha solicitado mi renuncia y, por eso, la he brindado a las dos de la tarde de hoy", dijo Pack en su carta el miércoles, el día que Biden tomó posesión.

Pack, fiel aliado de Trump, asumió el mando de la Agencia para Medios Globales en junio de 2020 y enseguida despidió a los directores de los diferentes medios que dependen de ese ente para sustituirlos por personas leales al expresidente, quien durante su mandato mantuvo una conflictiva relación con la prensa.

Además, Pack investigó a periodistas que, a su modo de ver, eran parciales con Trump y rescindió una regulación diseñada para proteger la independencia de los periodistas del grupo.

Asimismo, se negó a renovar los visados a unos 80 periodistas extranjeros que trabajaban para la Agencia para Medios Globales, lo que significó el despido de muchos de ellos y el regreso a sus países de origen, entre ellos China, Etiopía o Eritrea.

Al respecto, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) denunció que ese tipo de medidas ponían en peligro la vida de los reporteros, quienes podían enfrentar represalias en sus países de origen por haber trabajado para una agencia del Gobierno de EE.UU.

Durante la campaña, el equipo de Biden ya mostró su descontento con Pack y el miércoles el nuevo presidente nombró a su sustituta: Kelu Chao, quien durante años trabajó en la Voz de América, donde ejerció los cargos de reportera, jefa del servicio en mandarín y directora de la división de Asia Oriental, entre otros.

Como jefa de la Agencia para Medios Globales, una de las primeras acciones que tomó Chao fue destituir a Robert Reilly, quien había sido nombrado en diciembre director de la Voz de América, y sustituirlo de manera interina por la española Yolanda López, que se unió a VOA en 2015 como jefa de la División de Latinoamérica.

Por último, en las últimas horas, presentó su dimisión Jeffrey Shapiro, que había sido nombrado para dirigir Radio y Televisión Martí.