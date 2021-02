Enero fue mes de definiciones en fútbol, NBA y NFL y malas noticias en MLB

Redacción Deportes, 1 feb (EFE).- Enero fue en 2021 el mes elegido por la Conmebol para las finales de sus dos más importantes torneos, que controlan Argentina y Brasil, produjo dos malas noticias para el béisbol de las Grandes Ligas, un osado plan de la NBA en la difícil partida contra la covid-19 y dejó todo listo para el Super Bowl 55.

30.01. LA LIBERTADORES, 20 PARA BRASILEÑOS, 25 PARA ARGENTINOS

En la final número 61 de la Copa Libertadores, jugada en el estadio Maracaná, Brasil completó el sábado veinte títulos gracias al triunfo agónico del Palmeiras sobre el Santos por 1-0.

Argentina lidera la clasificación histórica con 25 títulos aunque ha cedido terreno. Desde 2010, por ejemplo, siete equipos brasileños distintos dieron la vuelta olímpica. San Lorenzo en 2014 y River Plate en 2015 y 2018 interrumpieron la secuencia. Y entre la hegemonía de estos dos países apareció el Atlético Nacional colombiano en 2016.

El año pasado la copa terminó en manos de otro equipo brasileño, Flamengo, que se impuso de remontada por 2-1 al River Plate argentino con un entrenador portugués en el banquillo, Jorge Jesús.

En la decisión de 2020, llamativa porque el árbitro no tuvo que recurrir al VAR, Palmeiras se consagró con la conducción de otro luso, Abel Ferrerira.

27.01. EL SALÓN DE LA FAMA SE QUEDA SIN CLASE 2021

La votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) determinó que ninguno de los candidatos tenía los méritos suficientes, dentro de la cancha o fuera de la misma, para llegar este año a Cooperstown.

Este veredicto no se producía desde 2013 y se repite por novena vez desde que el Salón de la Fama fue fundado en 1936 y proclamó su primera clase tres años después.

El lanzador Curt Schilling, ganador de tres ediciones de la Serie Mundial, fue el candidato que más cerca estuvo al recibir el 71,1 por ciento de los votos. Quedó a 16 de la exaltación.

A Schilling le faltaron 20 votos el año pasado. Aunque sus conquistas en el campo de juego no se cuestionan, ha provocado repudio tras la retirada por sus comentarios de odio hacia musulmanes, personas transgénero y periodistas.

También quedaron este año a las puertas del Salón de la Fama de Cooperstown el líder de jonrones de todos los tiempos Barry Bonds (61,8 por ciento) y el ganador de 354 partidos, el lanzador Roger Clemens (61,6).

Schilling, Bonds y Clemens tendrán una última oportunidad en la votación de 2022, al cumplir su décimo año de elegibilidad.

25.01. LA NBA BUSCA PATEAR EL TABLERO QUE CONTROLA LA COVID-19

Veintiún partidos cancelados y decenas de jugadores enviados a cuarentena. Millones de dólares perdidos a pesar de los estrictos protocolos de seguridad.

A pesar de la pandemia de la covid-19, la NBA en cabeza de Adam Silver ha decidido huir al jaque con un contraataque osado: autorizar a las franquicias a permitir ingresos controlados de público a sus coliseos.

Y ante la sola perspectiva de volver a generar ingresos, los Heat de Miami Heat y los Hawks de Atlanta anunciaron la apertura, una decisión que va más allá de la adoptada por los Grizzlies de Memphis y los Pacers de Indiana, que aceptaron la vuelta a sus gradas solo de aficionados con abono de temporada, de propietarios y usuarios de palcos vip.

El panorama conservador parece estar acercándose cada vez más a la normalidad de hace un año pues al cierre del mes otros cinco equipos se declararon dispuestos a seguir el consejo de Silver: los Cavaliers de Cleveland, los Rockets de Houston Rockets, los Pelicans de New Orleans, los Magic de Orlando Magic, y los Jazz de Utah.

24.01. A LOS 43 AÑOS TOM BRADY AGRANDA SU LEYENDA

Los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady derrotaron a los Green Bay Packers por 31-26 en la final de la Conferencia Nacional y se convirtieron en el primer equipo en la historia de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que jugará en su propia cancha el Super Bowl.

A sus 43 años, Brady clasificó para su décimo juego de Super Bowl, que este año celebra su edición 55 el 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa.

Tras lograr un récord de seis títulos de la NFL con New England Patriots, el mariscal de campo se mudó a Tampa (Florida) y en su primera temporada ha llevado a los Buccaneers de vuelta al Super Bowl, que ya lo ganaron en 2002.

Horas después de producirse el desenlace en la Conferencia Nacional, los Kansas City Chiefs se alzaron con la Americana conducidos por el soberbio Patrick Mahomes, y ganaron el derecho a revalidar su título de 2020 en el Super Bowl.

Los Chiefs despacharon por 38-24 a los Buffalo Bills y Mahomes se lució con tres pases de anotación y más de 300 yardas por aire.

23.01. LA COPA SUDAMERICANA, ARGENTINA DEL COMIENZO A LA FINAL

En el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, Defensa y Justicia se quedó con la Copa Sudamericana 2020, su primer título internacional en 85 años de fundación y el noveno que suma Argentina en esta competencia.

El equipo de la ciudad de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, y que juega en la Primera División de Argentina desde 2014, goleó por 0-3 sobre el Lanús, también de su país.

En el palmarés del torneo, que suma diecinueve ediciones y se disputa desde 2002, Brasil sigue a Argentina con cuatro títulos, dos de ellos obtenidos a expensas de clubes de Argentina, y los otros dos en finales contra colombianos.

Debido a la pandemia de la covid-19, la competición que convoca a los clubes de los diez países socios de la Conmebol fue suspendida el 17 de abril pasado y solo se reanudó el 27 de octubre pasado. y la final solo pudo jugarse 77 días después de la fecha original, el 7 de noviembre.

22.01. EL ADIÓS DE AARON, EL MITO ATORMENTADO

Hank Aaron falleció a los 86 años de edad, pero su leyenda dentro y fuera del campo permanece intacta.

En la cancha, 'Hammerin Hank' (el Martillo Hank) se ganó el derecho a ser elegido para el Salón de la Fama en su primera votación en 1982, fue 25 veces 'All-Star' y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 1957, también ganó tres Guantes de Oro.

Y hasta hoy siguen vigentes sus récords históricos de carreras impulsadas (2,297) y bases totales (6,856). Ocupa el tercer lugar en hits (3,771) y el cuarto en carreras anotadas (2,174).

Pero fuera de los diamantes los problemas del hombre que cumpliría 87 años este 5 de febrero comenzaron cuando se perfilaba para superar al ídolo Babe Ruth con su marca de 714 jonrones.

¿La razón? Ruth era blanco y Aaron, negro.

El astro de los Bravos de Atlanta cerró en 1976 con los Brewers de Milwaukee su brillante carrera de 23 temporadas con 755 jonrones, un registro que permaneció hasta 2007, cuando Barry Bonds completó 762.

'El Martillo Hank' resistió con estoicismo las manifestaciones de odio, pero no olvidó. Quizá por ello guardó tantas cartas anónimas.

"Me decían 'maldito negro' y todo tipo de insultos. Esas cosas no se pueden ignorar, están allí. Pero así son las cosas para los negros en Estados Unidos. Es algo con lo que uno tiene que batallar toda la vida", lamentó hasta el fin de sus días el mítico número 44, que los Bravos y los Brewers no volvieron a usar.

Hernán Bahos Ruiz