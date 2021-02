Netflix aplasta a HBO en la carrera por los Globos de Oro televisivos

Los Ángeles, 3 feb (EFE News).- Durante años, Netflix y HBO han competido cara a cara por el control de los premios televisivos en Estados Unidos pero, en esta ocasión, la primera domina de manera indiscutible las nominaciones a los Globos de Oro tras hacerse con 20 candidaturas en todos los apartados.

"The Crown", "Ozark", "The Queen's Gambit" y "Unorthodox" son algunos de los fenómenos televisivos que han recibido este miércoles la mención de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que también ha repartido sorpresas muy inesperadas como la candidatura de "Emily in Paris".

De esta manera, Netflix cuenta con participaciones en todos los géneros: serie dramática, serie de comedia y serie limitada (miniserie). A las que hay que sumar las 22 nominaciones que ha logrado en el apartado cinéfilo.

Por su parte, HBO reúne 9 candidaturas repartidas entre sus dos marcas: HBO y HBO Max.

El pulso final se decidirá en una gala retransmitida el próximo 28 de febrero desde Nueva York y Los Ángeles, con un formato completamente virtual por la pandemia del coronavirus que estará a cargo de dos iconos de la comedia: Tina Fey y Amy Poehler.

"THE CROWN" SE CONFIRMA COMO LA JOYA DE LA CORONA DE NETFLIX

Entre las grandes favoritas de esta edición repite "The Crown", la serie sobre la monarquía inglesa que se ha convertido en la joya de la corona de Netflix y que parte como la gran favorita de la edición.

La realeza se medirá en el género dramático contra "Ozark", "Ratched", "Lovecraft Country" y "The Mandalorian", esta última la gran apuesta del gigante Disney que, sin embargo, no logra entregar una nominación a su protagonista, el chileno Pedro Pascal.

Lo contario pasa con "The Crown", que reparte ni más ni menos que cinco candidaturas entre sus intérpretes. La más obvia para Olivia Colman como mejor actriz protagonista, que podría repetir su triunfo del año pasado por su papel como la reina Isabel II, con el permiso de su compañera de reparto, Emma Corrin, que da vida a la princesa Diana y también está nominada.

Asimismo, Josh O'Connor, que encarna al Príncipe de Gales, aspira a llevarse el Globo de Oro a mejor interpretación contra un histórico Al Pacino, entregado a la pequeña pantalla en la serie "Hunters".

SOPRENDENTE NOMINACIÓN PARA "EMILY IN PARIS"

En comedia, "Schitt's Creek" llega a la casilla de salida como gran favorita con cinco nominaciones apenas meses después de arrasar en los Emmy, donde se llevó nueve premios con los que ocupó prácticamente toda la retransmisión de la gala.

La nominación esperada de "Schitt's Creek" contrasta con el asombro que despertó en Hollywood la inclusión en ese mismo apartado de "Emily in Paris", ausente en prácticamente todas las quinielas de la prensa especializada y que lejos de conformarse con eso entregó otra mención a su protagonista, Lily Collins.

Cierran la categoría de comedia "The Flight Attendant", "The Great" y "Ted Lasso", la gran apuesta de la tecnológica Apple para este temporada tras su debut en el negocio televisivo con la plataforma Apple TV+.

ANYA TAYLOR-JOY PONE EL ACENTO LATINO A ESTOS PREMOIS

Por su parte, el formato de serie limitada (miniserie) ha ganado prestigio estos años gracias formatos aclamados por el público y la crítica como "Chernobyl".

Esta vez, "The Queen's Gambit" y "Unorthodox", dos de los fenómenos televisivos del año, recibieron sus correspondientes candidaturas.

"Normal People", "Small Axe" y "The Undoing" completan la batalla por el Globo de Oro a la reñida categoría.

En este apartado habrá participación latina, pues la argentina Anya Taylor-Joy, que también tiene nacionalidad británica y estadounidense, competirá por la estatuilla a mejor actriz tras protagonizar "The Queen's Gambit".

Y no es la única nominación de Taylor-Joy, que consiguió otra candidatura en la sección cinematográfica por protagonizar la película "Emma". La argentina se une así a Sacha Baron Cohen ("Borat" y "The Trial of Chicago 7") con dos flamantes nominaciones por trabajos distintos.