Mathieu acusa a Brady en un tuit borrado: "Me dijo algo que no voy a repetir"

Houston (EEUU), 8 feb (EFE).- Tyrann Mathieu, 'safety' de los Kansas City Chiefs, acusó al quarterbcak de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady en un tuit que luego eliminó de haberle llamado algo que no va a repetir.

Los Buccaneers ganaron el domingo a los Chiefs por 31-9 en la final de la NFL, el Super Bowl, que Brady, de 43 años, ganó por séptima vez en su carrera.

Mathieu tuvo una acalorada discusión con Brady durante el segundo cuarto del partido disputado en el Raymond James Stadium, de Tampa (Florida), el campo de los Buccaneers. Las cámaras mostraron a los dos jugadores en un enfrentamiento constante durante la primera mitad.

El safety de los Chiefs incluso se encaró con Brady después de que éste diera un segundo pase de touchdoen al 'tight end' Rob Gronkowski, el héroe de la ofensiva de los nuevos campeones del Super Bowl LV.

Mathieu tuiteó después del partido al referirse a Brady: "Me llamó algo que no voy a repetir, pero sí, dejaré que todos los medios me acusen a mí como si le hiciera o le dijera algo, pero viendo mis partidos anteriores contra TB12 no le mostré nada más que respeto. Mira mis entrevistas sobre él... muestro lo mejor", escribió.

Mathieu eliminó el tuit, pero no antes de que se hiciera una captura de pantalla.

El jugador defensivo de los Chiefs declaró después del partido que vio un lado diferente de Brady. "Pensé que jugué tan duro como puede hoy", declaró Mathieu a través de Pro Football Talk. "Escuche, Tom Brady es un quarterback. Realmente nunca vi ese lado de Tom Brady, para ser sincero. Pero lo que sea. Sin comentarios. Se acabó. Ya terminé".

Brady, que disputó su décimo Super Bowl como profesional, no ha querido hacer comentarios sobre las acusaciones de Mathieu.