Otros cinco partidos, tres de Spurs y dos de Hornets, aplazados por Covid-19

Nueva York, 16 feb (EFE).- La oficina del comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó este martes que otros cinco partidos, tres de los San Antonio Spurs y dos de los Charlotte Hornets, han sido aplazados debido a los protocolos de salud y seguridad Covid-19.

Se trata de los partidos que los Spurs iban a jugar mañana, miércoles, en Cleveland; el sábado 20 de febrero, en Nueva York y lunes 22 de febrero en Indiana.

Mientras que los próximos dos partidos de los Charlotte son el de mañana miércoles en Chicago y el del viernes, 19 de febrero, en Denver.

Los aplazamientos se decidieron de acuerdo a los protocolos de salud y seguridad Covid-19 de la NBA después que cuatro jugadores de los Spurs dieron positivo.

Desde que se dio el primer aplazamiento, el pasado 23 de diciembre, el inaugural de los Houston Rockets frente a los Oklahoma City Thunder ya se han dado otros 29 más, de los cuales solo uno se ha podido reprogramar y disputar, el Hornets contra Washington Wizards.

El ala-pívot estelar de los Boston Celtics, Jayson Tatum, que dio positivo al coronavirus, informó que aunque está recuperado todavía tiene efectos de la enfermedad que desarrolló hace un mes.

"Creo que afecta un poco tu respiración", dijo Tatum después completar este martes la sesión de tiro previa al partido que esta noche disputó su equipo y ganó por 112-99 a los Denver Nuggets.

"He experimentado algunos partidos en los que, no quiero decir que estaba luchando por respirar, pero, si que te cansas mucho más rápido de lo normal", explicó Tatum. "Con solo correr arriba y abajo de la cancha un par de veces, es más fácil quedarse sin aliento o cansado mucho más rápido. Lo he notado desde que tuve covid. Es algo en lo que estoy trabajando".