Vendedores de autos y de cremas: Los famosos se buscan la vida en la pandemia

Miami, 22 feb (EFE News).- Desde que la pandemia de la covid-19 estalló hace un año, estrellas de la música latina se han obligado a sustituir los ingresos de los conciertos, que representaban un 80 % de lo que ganaban anualmente con actividades tan diversas como la venta de autos, el alquiler de departamentos o incluso promocionar joyas, cosméticos o vitaminas.

En entrevistas con Efe, artistas como Silvestre Dangond, Zion y Lennox, Chiquis, Alejandra Guzmán, Justin Quiles, Rauw Alejandro, El Fantasma y Ednita Nazario, entre otros revelaron los desafíos financieros que ha representado la desaparición de las presentaciones en vivo.

"Si hay algo que me ha enseñado esta experiencia es a no poner los huevos en una sola canasta", dijo Dangond, quien este febrero inauguró una concesionaria de autos en Miami, donde reside desde hace más de una década.

Con el nombre de "Take the key" (toma la llave), la concesionaria de Dangond vende vehículos usados que salieron al mercado después de 2017.

"Eso no quiere decir que me voy a alejar de la música, sino que me estoy dando tranquilidad y el tiempo para hacer mi arte como debe ser. Yo no creo en eso de sacar una canción todas la semanas como muchos lo hacen hoy en día", agregó el artista, quien a finales del año pasado sacó el álbum "Las locuras mías".

En la misma posición está Chiquis, quien aseguró que no tiene prisa por regresar a los escenarios.

"Claro que los extraño muchísimo y me muero de las ganas de cantarle a la gente, pero no me parece bien arriesgar la salud de nadie", afirmó la cantautora. Aunque reveló que tiene su próximo disco casi listo, la próxima iniciativa de la artista será en el mundo de la belleza.

"Tengo una línea de maquillaje y productos de belleza casi lista. La lanzamos el próximo mes", anunció Chiquis, quien también prepara un tercer libro, entre otras iniciativas.

PONIENDO LA CARA

No todos los famosos que se encontraron de repente con más tiempo en las manos y menos dinero en la cuenta bancaria optaron por crear empresas. Otros prefirieron aprovechar su popularidad para patrocinar las compañías de otros.

Tal es el caso de la cantautora mexicana Alejandra Guzmán, quien está por lanzar con una de sus sobrinas una línea de joyas.

"Mi sobrina hace bellezas y yo me asocié con ella y pondré la cara", afirmó la llamada "reina de corazones", quien lanzó este febrero "Lado oscuro", el primer sencillo de su próxima producción.

Otros artistas como Alejandro Fernández, Karol G, Maluma, Juanes, Fonseca, Sebastian Yatra y muchos más, han realizado conciertos virtuales financiados por marcas de cervezas y licores, mientras cada vez más caras famosas se las ha visto en sus redes sociales promocionando autos y ropa.

Sin embargo, no todos se han mantenido en el mundo artístico. Músicos que prefirieron no ser identificados dijeron a Efe que han sido chóferes de Uber, trabajadores de mantenimiento y hasta jardineros para no perder su casa.

UNA CARRERA BIEN PLANIFICADA

Para Rauw Alejandro "fue una suerte que esto ocurrió en esta etapa de mi carrera. Estoy loco por regresar a cantar, pero yo no tengo muchos gastos, más que en la música. Me he podido dedicar a crecer".

Si las colaboraciones son una medida de su altura, el artista puertorrriqueño sacó este febrero canciones con Selena Gómez, Luis Fonsi y se espera otra con Christina Aguilera.

Las estrellas puertorriqueñas Ednita Nazario e Ivy Queen estaban conscientes antes de la pandemia de los altibajos financieros que suelen tener las carreras de los artistas.

"Las vacas gordas solo han vuelto en los últimos años. Los que tenemos tiempo en esto sabemos que las vacas flacas están a la vuelta de la esquina. Por eso, sabemos que hay que saber ahorrar e invertir cuando se está ganando dinero", indicó Nazario al recordar los años en los que la industria de la música fue azotada por la piratería.

"Los artistas de antes no necesitamos que venga una pandemia a decirnos que las cosas se pueden poner mal de la noche a la mañana", manifestó por su parte Ivy Queen. Por eso, ambas veteranas aconsejan a los jóvenes "ahorrar y conseguirse un buen asesor para manejar su dinero".

Un ejemplo de cómo hacerlo son los reguetoneros Zion y Lennox, quienes ha aprovechado inversiones en bienes raíces y "otros negocitos" para no sufrir ante la falta de conciertos.

Otros músicos, como Justin Quiles, Servando Primera, Maffio y Dímelo Flow han celebrado "la bendición" de ser compositores. "Por ahí siempre entra dinero", dijo Quiles.

La llegada de las vacunas contra la covid-19 ha abierto una ventana de esperanza para muchos, de que es posible regresar a ganar dinero con presentaciones en vivo.

El salsero puertorriqueño Gilberto Santar Rosa dio dos conciertos con público limitado en Miami el fin de semana de San Valentín y Maluma anunció este lunes una gira por Estados Unidos a partir de este septiembre.