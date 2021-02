Republicanos buscan su "revancha" para que Becerra no sea secretario de Salud

Los Ángeles, 23 feb (EFE News).- Xavier Becerra enfrenta desde este martes dos días de duras audiencias en el Senado en la que los republicanos se cobrarán "una revancha política" e intentarán a toda costa impedir su confirmación como secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), advierten expertos que ven el posible bloqueo como una afrenta a la comunidad latina.

"Hay una cierta venganza por parte de sectores republicanos contra Becerra. Una revancha política porque no le perdonan su defensa a Obamacare, y las demandas que entorpecieron el gobierno de Donald Trump", advirtió a Efe el profesor de Historia y Estudios Latinos en Pomona College, Miguel Tinker-Salas.

Becerra, actual fiscal general de California, será interrogado por dos paneles que evaluarán su capacidad para estar a cargo del HHS, con un presupuesto de 1,4 billones de dólares y que incluye el manejo de programas de seguro médico, seguridad y aprobación de medicamentos, investigación médica avanzada, entre otras áreas que han cobrado gran relevancia con la pandemia del coronavirus.

El martes es el turno del comité de salud, seguido del miércoles por el comité de finanzas, que votará sobre el envío de la nominación de latino al pleno del Senado.

LA CARTA DE LA UNIDAD CONTRA BECERRA

El asesor republicano Luis Alvarado explicó a Efe que el proceso de confirmación de Becerra, de 63 años, es el "momento perfecto para que los republicanos marquen una línea en la arena y manden un mensaje al presidente Joe Biden de que los ultrapartidistas no caben en el proceso si quiere trabajar con los conservadores".

Incluso los senadores John Kennedy, de Louisiana, y Tom Cotton, de Arkansas, publicaron este lunes una carta en la que le pedían al presidente Biden que retirara la nominación, calificando a Becerra como una persona "no apta para ningún puesto de confianza pública".

"El extremismo y el desprecio de Becerra por quienes adoptan una visión diferente contradicen sus llamados a la unidad. Su nombramiento sembraría más división en un momento en que nuestro país necesita sanar", advierten los legisladores, que contaron con el apoyo de otros nueve senadores republicanos, entre los que se incluye Ted Cruz.

El líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, recientemente criticó al nominado, asegurando que Becerra es un "famoso partidista" que no está calificado para el trabajo.

MEDICINA PARA TODOS, UNA DESVENTAJA

Entre las supuestas desventajas, los republicanos acusan a Becerra de ser un partidario del concepto de medicina universal conocido como "Medicare for All", y de defender el derecho al aborto. También lo acusan de no tener experiencia médica.

"Le van a hacer pasar un mal rato y tratarán de dañar su imagen para que no emerja como una figura de poder", valora Tinker Salas.

Becerra cobró relevancia nacional durante la presidencia de Trump tras liderar desde la Fiscalía General de California más de un centenar de demandas contra el republicano de las que logró alzarse con varios logros como su defensa de la Acción Diferida (DACA) ante los jueces del Tribunal Supremo.

UNA AFRENTA PARA LOS HISPANOS

De ser confirmado, sería el primer latino en encabezar el HHS, por lo que el bloqueo de su confirmación también tiene "rasgos racistas", ahonda Tinker Salas.

El catedrático también destaca que actualmente Becerra es el dirigente latino más representativo para los inmigrantes, y consideró que la administración Biden no deberá echarse atrás y apostar todo a su nombramiento.

"No hacerlo representaría una afrenta contra la comunidad latina que sigue buscando espacios y representación en espacios importantes como la salud", insiste el profesor.

Nacido en Sacramento, California, Becerra es hijo de una secretaria que emigró de Guadalajara y un trabajador de la construcción que llegó a California desde Tijuana, que estuvo por más de 20 años en la Cámara de Representantes e hizo parte del equipo de congresistas que ayudó en la redacción de la Ley de Cuidado Asequible de la Salud (ACA, en inglés), también conocida como Obamacare.

Una treintena de grupos de derechos civiles escribieron este lunes a los senadores para apoyar la nominación Becerra, una forma de contrarrestar acciones en contra del hispano como la del grupo político conservador Heritage Action for America, que lanzó una campaña publicitaria en su contra.

Aunque están en espectros políticos diferentes, Alvarado considera que Becerra es el mejor calificado para este cargo.

"Es un líder estadounidense que ha prestado un gran servicio a todo el país, incluyendo a nuestra comunidad hispana, ojalá pueda ser confirmado, sería un gran avance para nuestra comunidad", apunta el asesor político republicano.