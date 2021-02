Los republicanos dudan del candidato de Biden a liderar lucha contra covid-19

Washington, 23 feb. (EFE News).- Varios senadores republicanos pusieron este martes en duda la valía de Xavier Becerra, nominado por el presidente, Joe Biden, a encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), para liderar la lucha contra la pandemia del covid-19 por su "falta de experiencia en el sector sanitario".

"No me convence, no estoy seguro de que tenga la experiencia o habilidad necesaria para hacer este trabajo en este momento (...) Aunque tengo la mente abierta", señaló el senador Richard Burr, el republicano de mayor rango en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones de la Cámara Alta.

En sus declaraciones, Burr también atacó a Becerra por su relación con el sector privado de la sanidad, principalmente las farmacéuticas, contra las que el político hispano ha luchado desde su cargo como fiscal general de California.

Becerra, que tiene más de 20 años de experiencia legislativa, llegó a ser el hispano con mayor rango en el Congreso y ayudó a impulsar la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), más conocida como Obamacare.

CARTA A BIDEN PARA FRENAR SU NOMNACIÓN

Precisamente, este apoyo ha provocado que sea tildado de "partidista" y de "demasiado liberal" por los sectores más conservadores de los republicanos, como aseguró el senador Tom Cotton durante la sesión.

El rechazo de Cotton a la nominación de Becerra es tal que envió este martes una carta a Biden junto a otros diez senadores, como Ted Cruz, Marsha Blackburn o Mike Lee, entre otros, para que retirase su nombre como candidato a ser el próximo secretario de Salud.

"Becerra no tiene experiencia real en la atención médica pública. La poca que tiene, durante la pandemia, ha hecho que haya confinamientos desastrosos en California, que han aplastado las pequeñas empresas y han empeorado la crisis sanitaria", señaló el senador republicano Tom Cotton durante la sesión.

Además, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, lo ha llamado "famoso partidista" y varios grupos de presión conservadores han lanzado campañas en línea y en los medios de comunicación contra Becerra.

BECERRA SE DEFIENDE

Ante las críticas que lo tachan de "partidista", Becerra alegó que a lo largo de su carrera ha trabajado en iniciativas bipartidistas con republicanos y demócratas, especialmente durante el último año para combatir la pandemia del covid-19.

"La pandemia del covid-19 ha matado a más de 500.000 personas. Necesitamos un liderazgo fuerte, y entiendo los enormes retos que enfrentamos. Estoy listo para ello", aseguró Becerra en sus declaraciones ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones de la Cámara Alta.

Por otro lado, la senadora republicana Susan Collins, una de las más moderadas, también cuestionó a Becerra sobre la importancia de la vuelta a la escuela de los alumnos y cuál sería su estrategia par hacerla realidad.

"La principal preocupación es la seguridad de las familias, tanto de los niños como de los padres y abuelos en casa. Nadie quiere que sus hijos se infecten. Dejen a la ciencia que nos guíe", advirtió Becerra.

PRIMER LATINO EN DIRIGIR EL DEPARTAMENTO DE SALUD

En caso de ser confirmado por el Senado, Becerra sería el primer latino en dirigir el HHS en la historia.

Antes de que su candidatura sea votada en el pleno de la Cámara Alta, el político hispano testificó este martes en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado y hará lo propio este miércoles en el Comité de Finanzas del Senado.

En el Senado, donde los progresistas tienen 50 escaños y los conservadores otros 50, los demócratas podrán confirmar a Becerra sin ningún apoyo republicano, siempre y cuando no pierdan ningún voto entre sus propias filas, ya que la vicepresidenta del país, Kamala Harris, en calidad de presidenta de la Cámara Alta, puede emitir uno de desempate.

Las audiencias de confirmación de Becerra llegan cuando Estados Unidos supera los 28 millones de contagiados y los 500.500 muertos por la enfermedad de la covid-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.