New York Times admite ser un "difícil lugar de trabajo" para latinos y negros

Nueva York, 24 feb (EFE News).- El reputado diario The New York Times ha admitido en un elaborado informe, publicado después de ocho meses de autoanálisis, que "demasiado a menudo es un difícil lugar de trabajo" para las personas de color, y en especial para latinos y negros.

