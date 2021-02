Localizan a más de un centenar de padres separados de hijos en frontera

Nueva York, 25 feb (EFE News).- Un total de 105 padres que fueron separados de sus hijos en la frontera sur de EE.UU. bajo la pasada administración del presidente Donald Trump fueron localizados por un grupo de abogados, según documentos judiciales.

Los abogados creen que 322 de los 506 menores que aún faltan por ser reunificados han sido deportados, lo que dificulta la búsqueda.

Se estima que otros 168 de estos padres permanecen aún en los Estados Unidos, según los datos provistos por los abogados dedicados a localizar a los familiares de menores que permanecen bajo la custodia del Gobierno de los 611 que había el pasado enero, señalan medios de prensa.

Las familias fueron separadas como parte de la política de "cero tolerancia" con la que el equipo del expresidente Trump quería desincentivar la inmigración desde México y Centroamérica.

El anuncio de los abogados, que es el primero sobre estos niños bajo la nueva administración demócrata de Joe Biden y ocurre luego de que el mandatario anunciara la creación de un comité con el objetivo de localizar a los padres de los menores.

Este esfuerzo está a cargo del nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, aunque la primera dama, Jill Baden, también forma parte de este grupo especial.

Al momento de crear este comité por orden ejecutiva, Biden calificó la separación de las familias como "una mancha" para la reputación de este país.

"Por la gracia de Dios y la buena voluntad de los vecinos, reuniremos a estos niños para restablecer nuestra reputación como un refugio para los necesitados", indicó.

El grupo de abogados que busca a los padres presentó un documento ante una corte de California el miércoles, cumpliendo con una orden del tribunal, en el que se comprometieron a trabajar con el comité creado por Biden.

Mientras que los abogados del Departamento de Justicia indicaron que esperan que el grupo de trabajo "resuelva muchos, si no todos, los asuntos pendientes" relacionados con la demanda del Distrito Sur de California que resultó en el proceso de reunificación suepervisada por un juez.

Biden prometió durante su campaña presidencial poner fin a las duras políticas de la Administración Trump y comenzó esa acción desde el primer día en el cargo, el pasado 20 de enero, con varias órdenes ejecutivas y anunciando una propuesta de reforma migratoria.

La organización Kids in Need of Defense (KIND) señaló este jueves tras el anuncio de los abogados que, mientras continúa la búsqueda de los padres, los 322 padres deportados deben ser regresados a los Estados Unidos para encontrarse con sus hijos.

"Continuaremos presionando a la Administración Biden para que mantengan su promesa y asegurar que todas las familias afectados por esta horrible política de 'cero tolerancia' puedan estar juntas nuevamente", indicó.