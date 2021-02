Nicky Jam: "Siempre he tenido una obsesión por Hollywood"

Los Ángeles, 25 feb (EFE News).- Sin dejar de lado sus éxitos musicales, ya que acaba de presentar con Romeo Santos el tema "Fan de tus fotos", Nicky Jam continúa abriéndose camino en el cine de Estados Unidos y ahora presenta "Tom and Jerry", la cinta que lleva a la gran pantalla la persecución sin fin entre el gato y el ratón.

"Siempre he tenido una obsesión por Hollywood", aseguró la estrella latina en una entrevista con Efe.

Nicky Jam presta su voz a esta película que mezcla animación y acción real y que, al margen de los alocados Tom y Jerry, cuenta como protagonistas de carne y hueso con Chloë Grace Moretz y Michael Peña.

En esta cinta familiar, que se estrena este viernes en cines y en HBO Max, Nicky Jam pone voz al personaje de Butch, un gato con malas pulgas, y extiende así su racha de papeles en Hollywood tras "xXx: Return of Xander Cage" (2017) y "Bad Boys for Life" (2020)

"Yo tengo 39 años, ya para 40, y para mí (de niño) Tom y Jerry lo eran todo", dijo.

"Tienen algo que conecta con los niños. Ese ratoncito... Todo el mundo ama a ese ratoncito. Creo que él es la magia de toda la película", añadió al admitir que, de los dos personajes, Jerry es su favorito "al cien por ciento".

UN GATO CALLEJERO CON CORAZÓN

Pregunta: ¿Con qué conectó de su personaje de Butch?

Respuesta: Es el gato del callejón que por dentro de verdad no es tan malo (...). Me identifico mucho con él, pero no es porque quiera ser malo sino porque me veo brusco pero, por dentro, la verdad es que soy una persona con buen corazón. Y eso es lo que veo en Butch.

P: Para los que no conozcan cómo es el proceso del doblaje, ¿puede contar cómo fue su experiencia poniendo voz a este papel?

R: En inglés fue muy fácil porque todavía no estaban hechos los muñecos animados. Entonces era simplemente grabar lo que tenía que grabar y darle mi vida (la animación se elaboró después a partir de las voces).

Pero en español fue mucho más difícil porque fue cuando ya estaban los muñequitos hechos y me tocó hacerlo encima (...). Se me hizo mucho más difícil en español, aunque es mi lengua natal.

P: Hay muchos latinos en "Tom and Jerry". Está usted, está Michael Peña, hay un cameo de Ozuna... ¿Cómo ve la presencia cada vez mayor de hispanos en Hollywood?

R: Me da mucha felicidad, siendo uno de los arquitectos de este género (el reguetón) y tocando puertas desde 1992 para que por lo menos sonara nuestra música, ver que estamos ya haciendo películas en Hollywood.

Y más cuando son muñecos animados porque esto es un público más amplio: es para los niños. Es cuando te das cuenta de que el respeto es grande (...). Me llena de orgullo ser de mi patria, ser latino y ser reguetonero.

A POR TODAS EN EL CINE

P: ¿Qué es lo que le estimula del mundo del cine y de Hollywood?

R: Siempre he tenido una obsesión por todo lo de Hollywood, tanto por el cine como el rollo de ser director... Y hasta las calles de Hollywood. Las calles de Los Ángeles, la historia que tiene Los Ángeles (...). Estoy fascinado con el cine, loco con todo esto. Y me gustaría que fuera toda mi vida.

Obviamente, la música es algo que llevo en la sangre, pero siempre he tenido amor por la actuación.

P: Ha hecho películas de acción, ahora una de animación... ¿Cuál le gustaría que fuera su siguiente paso?

R: Me gustaría que me dieran un papel de algo totalmente diferente a lo que se imagina la gente. Un doctor, un abogado... Cualquier cosa diferente.

Obviamente, la situación de mis tatuajes es un poco difícil (sonríe). Pero sigue siendo Hollywood: si me pueden crear una bola grande en la cabeza que me borre los tatuajes todo es posible.

FAN DE ROMEO SANTOS

P: Presentó hace pocas semanas "Fan de tus fotos" con Romeo Santos. ¿Cómo combinaron en esta canción dos energías tan diferentes como la del reguetón y la bachata?

R: Me parece que es una combinación de que el reguetonero siempre ha sido fanático de la bachata, y a la gente que escucha bachata obviamente siempre le ha gustado el reguetón.

Yo soy muy fanático de Romeo y creo que Romeo le dio su toque a la canción, que le hacía falta: un toque sensual y poético. Fue tremenda combinación.

Tenemos mucho en común. Romeo es mitad puertorriqueño y mitad dominicano, como yo; nació en 1981, igual que yo; y los dos nacimos en EE.UU. y nos dedicamos a cantar música en español siendo americanos.

La diferencia es que él es mucho más alto que yo y me hace ver hasta pequeño (bromea). Yo mido seis pies (1,83 metros). Entonces, en el próximo vídeo que haga con él tengo que ponerme un bloque o algo... (sonríe).

Romeo es muy perfeccionista y tiene una voz increíble y única. El tipo es simplemente uno de los mejores músicos que existen en la música en español. Mi respeto a Romeo y muy agradecido a que dijo que sí a este proyecto. Sabemos que Romeo, por ser el rey de la bachata, es muy "picky" (selectivo) con las colaboraciones. Me tuvo paciencia el muchacho, creyó en el tema, metimos caña y está funcionado.