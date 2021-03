El deseo de Scariolo: ver este verano el faro de La Mola en Formentera

Toronto (Canadá), 2 mar (EFE).- El responsable de la selección española de baloncesto, y temporalmente primer entrenador de los Toronto Raptors, Sergio Scariolo, dijo este martes a Efe que la temporada de la NBA está siendo difícil y que una de las cosas que le inspira en momentos en que la mitad del equipo está en cuarentena es pensar en el faro de La Mola, en la isla de Formentera.

Scariolo respondió con un símil marinero cuando Efe le preguntó si hay algo que esté disfrutando de una situación que le ha convertido en el primer entrenador de los Raptors, después de que el titular, Nick Nurse, otros cinco entrenadores asistentes y varios jugadores estén en cuarentena por los protocolos de la NBA sobre la covid-19.

"Honestamente tengo la sensación que nuestro barco está un poco tocado. Hemos dado con un escollo, pero no está para nada hundido. Tenemos un puerto muy claro, casi estamos viendo como si fuera el faro de la Mola, llegando a Formentera. ¡Ojalá este verano lo pueda ver!", explicó con una sonrisa, rememorando los tiempos antes de la pandemia.

"Tenemos que hacer un esfuerzo en estos días que nos quedan para llegar ahí. Evidentemente las circunstancias no son ideales. Creo que lo que todo el mundo tiene que hacer lo máximo de sus posibilidades, cada uno en su parcela, cada uno en lo que le toca, y llegar a este descanso con el mínimo de daño posible para luego recuperar y volver a desplegar las velas cuando volvamos a competir", añadió.

Scariolo también dijo a Efe que aunque la situación provocada por la covid-19 en el equipo canadiense es inusual, no es la primera vez en su experiencia que ha tenido que jugar un partido con un banquillo menguado o en otras circunstancias difíciles.

"No es nada nuevo con respecto a lo que he hecho durante muchos años. Desde luego, las circunstancias y el lugar son diferentes. Pero intento mantener alta mi concentración y mantener muy intensa la comunicación con el resto del mundo. Intento ser un poco el anillo de conjunción entre el cuerpo técnico y el equipo. E intento tomar las decisiones que me tocan con sentido común y con estudio de las cosas", añadió.

El pasado viernes, los Toronto Raptors comunicaron que el primer entrenador del equipo, Nick Nurse, y cinco de sus entrenadores asistentes, se tenían que poner en cuarentena siguiendo los protocolos de la NBA.

Los Raptors colocaron a Scariolo, que desde 2018 es entrenador asistente del equipo canadiense, con el que en la temporada 2018-2019 consiguió un campeonato de la NBA, como primer entrenador de forma temporal. Y el domingo, la NBA suspendió el partido Raptors-Bulls porque el equipo de Toronto no contaba con el mínimo de ocho jugadores necesarios para disputar el encuentro.

El partido Raptors-Bulls se jugará el miércoles, si no se producen más bajas.