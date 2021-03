California dedicará el 40 % de su vacunas a áreas devastadas por la covid-19

Los Ángeles, 4 mar (EFE News).- California dedicará el 40 % de las vacunas contra la covid-19 disponibles en las áreas más devastadas por el virus, medida que favorecerá a vecindarios latinos impactados por la pandemia, informó el periódico Los Angeles Times.

Funcionarios de la administración del gobernador, Gavin Newsom, dijeron que aproximadamente 400 códigos postales a través de todo el llamado Estado Dorado serán favorecidos con el nuevo enfoque, subrayó el rotativo la noche del miércoles.

Una buena parte de las zonas favorecidas se encuentran en el Valle Central, donde predominan los cultivos y las fábricas empacadoras de alimentos y en el condado de Los Ángeles, foco de la pandemia.

Entre el condado de Los Ángeles, áreas de vecindarios latinos como el este del valle de San Fernando, el sureste de Los Ángeles, y Compton, entre otros, se verían favorecidos con la iniciativa anunciada en medio de los esfuerzos de Newsom de reabrir la economía del estado.

También se verían favorecidas comunidades hispanas en otros condados como Orange, San Bernardino y Riverside.

Actualmente el estado ha administrado cerca de 9,5 millones de vacunas. Los casos positivos están al borde de alcanzar los 3,5 millones, mientras los decesos relacionados a esta causa acumulan 52.775.

La medida llegaría cuando los números de contagio comenzaron a descender en zonas abrumadas por el coronavirus como Los Ángeles, que acumula 1.195.913 casos positivos de lacovid-19 y 21.669 fallecimientos.

La directora de Salud Pública de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, advirtió que tras el descenso es probable que se levanten más restricciones en las próximas semanas.

No obstante subrayó que su “mayor preocupación" es que la población se "relaje demasiado, decida no usar su mascarilla, decida no mantener la distancia, decida volver a tener grandes fiestas”.

En Los Ángeles el número de fallecimientos diarios a causa del coronavirus superan regularmente los 100.

A esto se suma la preocupación de que más variantes del virus puedan propagarse más rápidamente a través de una comunidad que aún lucha por vacunarse por completo.

“Nada de eso sería seguro en este momento, y todo puede causar propagación”, dijo Ferrer en una conferencia de prensa.