California aprueba 6.600 millones para reabrir escuelas antes del 1 de abril

Los Ángeles, 5 mar (EFE News).- El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este viernes un paquete legislativo de 6.600 millones de dólares que ofrece incentivos para que las escuelas reanuden la educación en persona para los estudiantes hasta el segundo grado antes del 1 de abril y proporciona fondos para ayudar a recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia.

“Este paquete reconoce que la educación en persona es esencial para satisfacer no solo las necesidades de aprendizaje, sino también las necesidades de salud mental y socioemocionales de nuestros niños, especialmente los más jóvenes y los más vulnerables”, dijo Newsom en un evento en línea para la firma del paquete.

La asignación de fondos fue aprobada por un abrumador apoyo bipartidista, en un intento por echar a andar la economía del estado en medio de un descenso de los contagios de covid-19, y cuando se llegó a las 10 millones de vacunas administradas.

“Es el momento adecuado para reabrir nuestras escuelas de manera segura para la instrucción en persona, centrándonos en las zonas que se ven más afectadas por esta pandemia”, abundó el demócrata.

La legislación crea un fondo común de incentivos de 2.000 millones de dólares, con dinero distribuido a las escuelas que reabran los planteles para estudiantes de preescolar a segundo grado, así como para estudiantes de todas las edades con necesidades especiales.

Los fondos se destinarán en su mayor parte a mejorar la seguridad para prevenir contagios, como sistemas de ventilación y equipo de protección.

Los 4.600 millones que completan el paquete financiarán oportunidades de aprendizaje ampliadas, como escuela de verano, tutoría y servicios de salud mental.

La propuesta no ordena la reapertura de las escuelas, pero aquellas que no lo hagan antes del 1 de abril perderán el 1 % de la asignación de los fondos por cada día que no cumplan con la fecha límite.

El paquete también otorga prioridad en la vacunación a trabajadores escolares de preescolar a grado 12. El gobernador ha reservado el 10 % de las vacunas para estos empleados.

Aún no está claro si el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de EE.UU., se unirá al camino marcado por los legisladores y el gobernador.