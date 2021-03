La veterana cantante puertorriqueña Ednita Nazario estrena su pódcast

San Juan, 9 mar (EFE News).- La veterana cantante puertorriqueña Ednita Nazario, conocida como "La diva de Puerto Rico, estrenará en la noche de este martes su pódcast, "De corazón a corazón con Ednita Nazario", a través de sus plataformas sociales.

"Este pódcast me permitirá mostrar otra parte de mí y me dará la oportunidad de estar más de cerca con todos ustedes. Estoy entusiasmada con este nuevo proyecto en el que entregaré todo mi corazón", ha declarado la artista en un comunicado de prensa.

Nazario llegará "con su espíritu libre y más libre que nunca" en dicho espacio, donde abrirá su corazón para hablar todo sobre la vida a través de interacciones con sus seguidores o invitados especiales, que pueden ser amigos, celebridades o personajes de noticias recientes.

El pódcast "De corazón a corazón con Ednita Nazario" publicará todos los martes a las 07.30 de la noche y se transmitirá en formato de audio por la página oficial de Ednita Nazario en Facebook, en el canal de YouTube oficial de la cantante y a través de Spotify.

Nazario, de 65 años, es intérprete de reconocidos temas como "Quiero que me hagas el amor", "Más mala que tú", "Si no me amas", "Tú sabes bien", "Vengada" y "Para el peor amante".

Y entre sus sencillos más recientes está "Se nos fue la mano", que grabó con el también artista puertorriqueño Luis Fonsi.

"Se Nos Fue La Mano" es un sencillo que forma parte del "EP" (Extended Play) de cinco canciones que lanzó Nazario en diciembre pasado titulado "La Más Loca", la primera de dos partes de un próximo proyecto musical "La Más Loca, La Más Bella".

En dicho EP de Nazario, ganadora del Latin Grammy Premio al Excelencia 2016, aparecen además otros temas como "Todo", escrito por Fonsi, y "No Pienso Volver", "No Vuelvas" y "La Más Loca, La Más Bella".