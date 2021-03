Las Escuelas de los Ángeles y sindicatos acuerdan abrir los colegios en abril

Los Ángeles, 10 mar (EFE News).- Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) reanudarán la enseñanza en persona a mediados de abril para los estudiantes de preescolar y primaria, y para fines del mismo mes para los alumnos de secundaria, según un acuerdo tentativo entre el distrito y el sindicato de maestros.

El anuncio fue hecho el martes por la noche por el superintendente del LAUSD, Austin Beutner y la presidenta de Unión de Profesores de Los Angeles (UTLA), Cecily Myart-Cruz.

El acuerdo prevé la reapertura de las escuelas cuando Los Ángeles pase del actual nivel morado (el de mayor restricciones) al nivel rojo, al que se espera que el condado más poblado de EE.UU. llegue en las próximas semanas.

Para el regreso a clases todo el personal debe haber tenido acceso a la vacuna contra la covid-19 y las escuelas se deben mantener limpias y seguras, subraya el preacuerdo.

"Como ambos hemos dicho durante algún tiempo, la forma correcta de reabrir las escuelas debe incluir el más alto estándar de seguridad para la covid en las escuelas, la reducción continua del virus en las comunidades a las que servimos y el acceso a las vacunas para el personal escolar", aseguraron los líderes en un comunicado conjunto.

Aunque el acuerdo se considera provisional, es casi seguro que los miembros de LAUSD y de UTLA lo aprueben.

El acuerdo prevé un "modelo híbrido" que combina instrucción en línea y en persona mientras se adhiere a las pautas estatales y locales de que los estudiantes permanezcan en pequeños grupos estables sin mezclarse con otros compañeros.

Las pruebas de la covid-19 serán requeridas para los estudiantes y el personal antes de su regreso al campus, seguidas de pruebas semanales.

Los más favorecidos serán los estudiantes de preescolar que comenzarán a tener su día completo de educación presencial.

El gobernador de California, Gavin Newsom, y la Legislatura del estado destinaron el viernes pasado un paquete de 6.600 millones de dólares que ofrece incentivos para que las escuelas reanuden la educación en persona para los estudiantes hasta el segundo grado antes del 1 de abril y proporciona fondos para ayudar a recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia.

Los fondos se destinarán en su mayor parte a mejorar la seguridad para prevenir contagios, como sistemas de ventilación y equipo de protección.

Unos 4.600 millones del paquete financiarán oportunidades de aprendizaje ampliadas, como escuela de verano, tutoría y servicios de salud mental.

La propuesta no ordena la reapertura de las escuelas, pero aquellas que no lo hagan antes del 1 de abril perderán el 1 % de la asignación de los fondos por cada día que no cumplan con la fecha límite.

LAUSD es el segundo distrito más grande del país, con más de 600.000 alumnos, de los cuales 450.000 son hispanos. Cerca de 100.000 personas son empleadas por LAUSD, entre las de tiempo completo y parcial.