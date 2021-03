Un premio y un documental honran a Rita Moreno en el Festival de Miami

Miami, 10 mar (EFE News).- La actriz puertorriqueña Rita Moreno, ganadora de premios Oscar, Grammy, Emmy y Tonys, sumará este miércoles a su colección el Precious Gem Award del Festival de Cine de Miami, en donde además se proyectará un documental de Mariem Pérez Riera dedicado a su figura.

"Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It", estrenado en el último festival Sundance, expone "el prejuicio hacia la mujer" y su directora quisiera, según dijo hoy a Efe, que sirviera para concienciar a las nuevas generaciones de mujeres que no se debe tolerar la falta de igualdad "que todavía se sigue viviendo en Estados Unidos, y más aún en toda Latinoamérica.

Moreno, al igual que otros premiados este año por el certamen de Miami, como el cineasta español Pedro Almodóvar, grabó un mensaje para agradecer un premio del que se hizo eco en su cuenta de Twitter.

"Lo próximo... @MiamiFilmFest!!!", escribió la actriz de 89 años, galardonada ahora con un premio creado en 2015 para honrar a "las estrellas verdaderamente especiales" cuyas contribuciones al cine sean duraderas e inolvidables, según consta en la publicidad de los Gem Awards.

La entrega del premio tendrá lugar esta noche después de la proyección del documental en torno a la leyenda latina del cine

El largometraje muestra a la actriz nacida en Puerto Rico hablando con franqueza sobre su infelicidad durante el largo matrimonio con Leonard Gordon o los abusos sexuales que sufrió por parte de grandes productores de Hollywood, entre otros.

"El hecho de que ella pasara por estos abusos y acosos sexuales hace ya 60 años, y que todavía hoy mujeres como yo sigamos viviendo situaciones similares, me parece importante para recalcar lo mucho que todavía queda por avanzar", señaló Pérez Riera.

La directora reconoció que es un avance que en la actualidad muchas mujeres, no solo de la industria del cine, hayan hecho público y denunciado sus propias experiencias, pero las revelaciones de Moreno son importantes "para entender la veracidad de lo que ocurría en Hollywood".

ESTILO "CINEMA VERITÉ"

La ganadora del Óscar por "West Side Story" (1961) aceptó la invitación del productor Brent Miller de contar su historia y se comprometió a hacerlo con la mayor honradez posible.

"Queríamos hacer un documental que fuera real y honesto. Parte de mi propuesta era poder seguirla en su diario vivir, con o sin maquillaje, y ver cómo es Rita detrás de las cámaras. Por eso el estilo 'verité' es una parte muy importante del documental", ahondó la directora.

La película muestra a Moreno en su día a día, conduciendo su vehículo, volviendo a casa tras un día de trabajo o incluso despertando en su casa, en lo que es un retrato que trasciende su faceta pública.

A lo largo de los 90 minutos del metraje, la leyenda latina habla "abiertamente sobre la importancia que tuvo la psicoterapia en su vida y en la felicidad que hoy disfruta", como dijo la directora, que recalca que en el documental no solo se abordan los altos y bajos en sus 70 años de trayectoria, sino "que profundiza en su crecimiento emocional y personal".

La relación turbulenta que tuvo con otro icono de Hollywood como es Marlon Brando (1924-2004), un intento de suicidio y los obstáculos que enfrentó en su camino hacia el estrellato, ahondados por ser mujer y latina, son puntos que afloran en el documental y que la pandemia de la covid-19 ha impedido por ahora que tenga una distribución en salas de cine.

En la película, figuras como Eva Longoria, Morgan Freeman, Gloria Estefan, Lin-Manuel Miranda, Norman Lear, Whoopi Goldberg o Héctor Elizondo hablan sobre la trascendencia de la actriz.

ORGULLO LATINO

En el agradecimiento que Moreno ha grabado a raíz del premio que el festival cinéfilo de Miami le ha concedido, y que el público verá hoy, recordó películas de su filmografía que están entre sus favoritas, como "Popi" (1969), que toca el tema de la inmigración cubana a Estados Unidos.

La intérprete, a quien recientemente se le vio en el "remake" que hizo Netflix de la serie de televisión "One Day at a Time", y que tiene entre sus protagonistas a una familia latina en Estados Unidos, ha allanado el camino a los artistas hispanoamericanos al negarse a ser encasillada en papeles llenos de estereotipos y lograr vencer prejuicios racistas.

"Para mí siempre fue importante contar la historia de Rita porque es la historia de muchas mujeres, sobre todo de muchas mujeres latinoamericanas inmigrantes", señaló Pérez Riera, quien reconoció que como puertorriqueña ha sido "un honor" poder dirigir la película.

La realizadora se mostró contenta por las críticas positivas y la buena recepción que ha suscitado la película entre quienes la han visto, y que "el mensaje que se quería llevar con esta pieza haya sido tan bien recibido".