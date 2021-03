Los Óscar de la pandemia comienzan a definirse el lunes con las nominaciones

Los Ángeles, 14 mar (EFE News).- Los inciertos Óscar de la pandemia, que se retrasaron dos meses y cuya gala todavía es un misterio, comenzarán a definirse el lunes con el anuncio de los candidatos para la 93 edición de la gran noche del cine.

Un año más, Hollywood se dará un buen madrugón para conocer mañana a partir de las 5.19 horas am de Los Ángeles (8.19 am ET) los nominados para unos Óscar marcados de principio a fin por la crisis del coronavirus, que mantuvo cerradas las salas durante meses y que puso a la industria en estado de coma.

Priyanka Chopra y Nick Jonas serán los encargados de anunciar los candidatos a través de la web y las redes sociales de la Academia de Hollywood.

Una de las singularidades de estos Óscar de la pandemia es que en ellos podrán competir películas que se hayan estrenado directamente por "streaming" y sin pasar por los cines.

La única condición es que tuvieran planeado un estreno en salas.

Pero la incertidumbre es la tónica dominante sobre unos Óscar de los que no se sabe gran cosa más allá de que se celebrarán el 25 de abril (la fecha original era el 28 de febrero).

Sin la posibilidad de hacer una enorme fiesta con alfombra roja, glamur en cada esquina y alta concentración de estrellas por metro cuadrado, la Academia apunta por el momento a una gala presencial con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido su hogar habitual del Dolby Theatre en Los Ángeles.

"NOMADLAND" Y EL RESTO DE FAVORITAS

Al margen de las dudas sobre cómo se celebrarán los Óscar, lo que sí parece claro es que "Nomadland", la aclamada película de Chloé Zhao, figura en lo más alto de las quinielas para las nominaciones.

Con Frances McDormand como protagonista, "Nomadland" llega además impulsada por su triunfo en los Globos de Oro, donde se llevó los galardones a mejor película dramática y mejor dirección.

¿Qué cintas podrían acompañar a "Nomadland" en la categoría reina de mejor película?

"The Trial of the Chicago 7", "Minari", "Mank", "Promising Young Woman", "The Father" o "Ma Rainey's Black Bottom" suenan como posibles contendientes.

El desaparecido Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom") ganó de forma póstuma el Globo de Oro al mejor actor dramático y también podría entrar mañana en los nominados a mejor interpretación masculina.

Anthony Hopkins ("The Father") y Riz Ahmed ("Sound of Metal") son otras bazas potentes por ese reconocimiento.

En cuanto a la mejor actriz, Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman") y Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom") parecen casi apuestas seguras.

Y también se espera que entre los aspirantes a mejor dirección, una categoría marcada históricamente por la muy escasa presencia de mujeres, aparezcan realizadoras como Chloé Zhao ("Nomadland") o Emerald Fennell ("Promising Young Woman").

ALMODÓVAR Y LAS OPCIONES HISPANAS

Tras las dos nominaciones el año pasado de "Dolor y gloria", Pedro Almodóvar podría regresar a los Óscar en el apartado de mejor cortometraje gracias a "La voz humana" .

Ahí podría cruzar sus pasos con el guatemalteco Óscar Isaac, protagonista del cortometraje "The Letter Room" que dirigió y escribió su mujer Elvira Lind.

No obstante, gran parte de las esperanzas hispanas se concentran en la categoría de mejor película internacional (el antiguo Óscar a la mejor película en habla no inglesa).

"Ya no estoy aquí" (México), "El agente topo" (Chile) y "La llorona" (Guatemala) figuran entre las 15 películas semifinalistas a esa estatuilla y tratarán de colarse mañana entre las cinco nominadas.

Además, la chilena "El agente topo" también figura como semifinalista en el apartado de mejor documental.