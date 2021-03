Dos ministros de Biden inician viaje a Asia con el foco en Pionyang y Pekín

Washington, 14 mar (EFE News).- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, inició este domingo su viaje a Japón y Corea del Sur, en el que estará acompañado por el titular de Defensa, Lloyd Austin, y que busca hacer frente al avance de China y definir la política hacia Pionyang.

El avión de Blinken despegó este domingo sobre las 15.00 hora local (19.00 GMT) de la base aérea militar de Andrews (Maryland), en las afueras de Washington.

Antes de que el avión despegara, en los altavoces de la base sonó la canción "Rockin' All Over the World", uno de los grandes éxitos de la legendaria banda británica de rock Status Quo.

Austin, por su parte, se encuentra actualmente en Hawái, donde está visitando a las tropas estadounidenses del Comando del Indo-Pacífico de EE.UU. y desde allí partirá a Japón.

Ambos visitarán Tokio el 16 y 17 de marzo para reunirse con sus homólogos japoneses de Exteriores y Defensa, Toshimitsu Motegi y Nobuo Kishi, respectivamente, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

Posteriormente, el 17 y 18 de marzo, Blinken y Austin se reunirán en Seúl con el jefe de la diplomacia y el titular de Defensa de Corea del Sur, Chung Eui-yong y Suh Wook.

Este primer viaje al extranjero de Blinken y Austin pretende ser una señal de la importancia que el presidente estadounidense, Joe Biden, da a la colaboración con sus dos aliados más cercanos en Extremo Oriente, Japón y Corea del Sur, frente a la creciente política expansionista de China en el Indopacífico.

Cuando concluya el viaje, el jefe del Pentágono visitará la India y mantendrá un encuentro con su homólogo indio, Rajnath Singh.

Entretanto, Blinken se dirigirá a Anchorage (Alaska) para participar junto al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en la primera reunión oficial de Estados Unidos con China desde que Biden llegó al poder el pasado 20 de enero.

El mandatario estadounidense ha dejado claro que Asia será una pieza central de su política exterior y quiere contar con Japón y Corea del Sur para definir su política hacia la región.

El viernes, Biden participó en un evento virtual con los líderes de la India, Japón y Australia, con los que se comprometió a mantener "libre y abierta" la región de India y el Pacífico ante los avances de China, que ve ese área como parte de su esfera de influencia y clave para el tránsito de recursos energéticos.

Más allá de la política a China, el otro gran tema del viaje de Blinken y Austin será la política a Corea del Norte.

Este sábado, un alto funcionario estadounidense reveló a la prensa que el Gobierno de Biden ha intentado contactar desde mediados de febrero con Corea del Norte a través de diferentes canales, incluida su misión en Naciones Unidas, pero no ha recibido respuesta.

Biden aún no ha explicado cuál será su enfoque hacia Corea del Norte y su Gobierno está actualmente conversando con exfuncionarios, incluidos algunos del Gobierno de Donald Trump (2017-2021), para ver cuál es la mejor forma de responder a su supuesto programa nuclear y el lanzamiento de misiles balísticos.

En 2018, Corea del Norte y EE.UU. iniciaron un proceso de negociación que desembocó en dos cumbres entre Trump y el líder norcoreano, Kim Jong-un: la primera en junio de 2018 en Singapur y la segunda en febrero de 2019 en Hanói, que se cerró sin acuerdo sobre el proceso de desnuclearización.

Posteriormente, en diciembre de 2019, Corea del Norte anunció que suspendía las negociaciones con EE.UU., aunque la Administración de Trump intentó mantener el diálogo abierto.

Ese diálogo, sin embargo, se cerró y actualmente EE.UU. lleva sin saber nada de Corea del Norte desde hace un año, detalló el citado alto funcionario.