Congresista pro Trump: hay una crisis en la frontera y es solo el inicio

Miami, 16 mar (EFENews).- El congresista republicano por Florida Carlos Giménez afirmó este martes a su regreso a Miami después de una gira por la frontera con México que las políticas del presidente Joe Biden han creado una "crisis humanitaria" en la zona y es "solo el comienzo".

El exalcalde del condado de Miami-Dade, cubano-estadounidense, nuevo en el Congreso y defensor de las políticas del expresidente Donald Trump, visitó la zona fronteriza de Texas junto a otros congresistas republicanos, incluyendo una instalación que alberga a miles de migrantes de edades entre 4 y 17 años.

"Eso me rompió el corazón", dijo Giménez, quien pidió a la Administración Biden que "no incentive" la llegada de migrantes y especialmente de menores no acompañados, porque ello "pone sus vidas en peligro" y hace "aún más ricos" a los traficantes de personas.

Biden ha movilizado a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) para atender al creciente número de menores migrantes que viajan solos hasta la frontera y entran en EE.UU. de manera irregular.

FEMA va a apoyar a otras agencias del Gobierno durante los próximos 90 días para "recibir, albergar y trasladar de manera segura" a los menores que están llegando a la frontera con México.

Según cifras publicadas el lunes por The New York Times, 3.250 menores migrantes fueron detenidos en las últimas dos semanas en la frontera y están siendo detenidos en unos centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que están diseñados para albergar adultos, no niños .

En una rueda de prensa en el Aeropuerto de Miami, el legislador republicano indicó que con la eliminación de las políticas de Trump, que a su juicio logró poner "bajo control" la frontera, se ha creado una situación "sumamente peligrosa" e instó a Biden a volver a lo anterior en materia migratoria.

Volver a la política de Trump y a los acuerdos con México para servir de país de espera de los solicitantes de asilo es esencial para evitar que sigan llegando más y más migrantes, aseveró Giménez.

El congresista dijo que hay que "cuidar" a los menores que llegan solos y aseguró que no criticará a la Administración Biden si decide reabrir centros para ellos como el que funcionó en Homestead (sur de Florida) durante la Administración Trump.

También dijo que no culpa a los migrantes por buscar un mejor futuro y subrayó que EE.UU. debería hacer algo para que los Gobiernos de países centroamericanos actúen para mejorar las condiciones de vida de sus propios pueblos.

El congresista aseveró que no solo se necesitan más agentes de la Patrulla Fronteriza para hacer frente a la situación, sino más jueces para manejar los casos de asilo, así como más tecnología y terminar de construir el muro que se empezó a levantar durante la Administración Trump, un proyecto que Biden ha cancelado.

En su cuenta de Twitter publicó un gráfico en el que se señala que las acciones y la retórica de Biden han provocado "una crisis de salud, humanitaria y de seguridad" en la frontera.

El gráfico compara las cifras de cruces de inmigrantes en enero de 2020 y enero de 2021: 36.585 frente a 78.323, de acuerdo con sus cifras.

El expresidente Trump ha acusado en distintas ocasiones en los últimos días al Gobierno de Joe Biden de causar un desastre en la frontera con México.

Para Trump, el programa conocido como Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), que forzó a cerca de 70.000 personas a aguardar en México el resultado de sus solicitudes de asilo, fue "increíble", "pero Biden lo abandonó de inmediato, probablemente porque funcionó muy bien".