137-121: Los reservas de los Lakers se lucen ante los Wolves de un gran Rubio

Ricky Rubio sonríe de nuevo: "Va volviendo mi juego"

Los Ángeles (EE.UU.), 16 mar (EFE).- El base español Ricky Rubio jugó hoy un gran partido ante Los Angeles Lakers y, pese a la derrota final de los Minnesota Timberwolves (137-121), subrayó en declaraciones a Efe que, poco a poco, está recuperando la confianza y la inspiración.

"Va volviendo mi juego. Estoy sintiéndome muy bien, muy cómodo, y espero que esto siga", declaró el base tras el encuentro.

En clara tendencia ascendente en lo que va de marzo, Rubio firmó hoy una actuación muy destacada con 19 puntos (8 de 11 en tiros, 2 de 5 en triples), 12 asistencias, 2 rebotes y 3 robos frente a una pérdida en 28 minutos.

El español tuvo un arranque de partido sensacional y logró 9 puntos sin fallos en el tiro, 3 asistencias, 2 robos y un rebote en los primeros siete minutos.

Desde el parón del All-Star, Rubio ha jugado cerca de 30 minutos por encuentro.

Sus actuaciones desde entonces incluyen 6 puntos y 8 asistencias en la victoria frente a los New Orleans Pelicans, 10 puntos y 8 asistencias en la derrota frente a los Portland Trail Blazers, y 15 puntos y 7 asistencias en el triunfo ante el mismo equipo antes de brillar esta noche contra los Lakers.

"Hoy fue uno de mis mejores partidos, sin duda", afirmó.

"Estoy contento de poder estar a este nivel. Últimamente me estoy sintiendo más cómodo en el equipo, con el sistema, y esto se refleja en las estadísticas pero también en las sensaciones", dijo.

Tras un inicio de temporada lleno de contratiempos, incluida la sustitución en febrero del entrenador Ryan Saunders por Chris Finch al frente de los Wolves, Rubio se mostró hoy sonriente y ahondó en las razones de su dubitativo comienzo.

"Al principio fue todo un shock. Desde el traspaso (de Phoenix Suns a Minnesota Timberwolves pasando por Oklahoma City Thunder) hasta un nuevo sistema, salir del banquillo, el coronavirus con situaciones muy extrañas donde jugábamos sin público, mascarillas, no poder incluso comer en el vestuario...", enumeró.

"Son pequeñas cosas que habían ido afectando a mi rutina. No diría que llegué fuera de forma, pero al estar entrenando sin saber en qué fecha exactamente iba a volver no fue mi mejor planificación para llegar a la temporada, sin duda", agregó.

Rubio insistió en que no quería poner excusas.

"A todo el mundo le pasó lo mismo", dijo a Efe.

"Pero yo, en especial, soy un poco de rutinas y se me rompieron todas las rutinas con todo lo que pasó", admitió.

CAUTELA CON TOKIO 2020

Preguntado acerca de si participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección española, Rubio optó por la cautela.

"Sobre Tokio, con lo que estamos viviendo y con la que está cayendo, es muy difícil saber cómo planear y qué va a pasar", señaló.

"Si finalmente hay Juegos Olímpicos, que creo que sí, cómo van a ser, si va a haber burbuja o no... Claro que me gustaría estar, pero hasta que no se sepan las condiciones y cómo se va a jugar todo es difícil", cerró.