Denuncian uso político de vacunación en Florida y piden priorizar a latinos

Miami, 24 mar (EFE News).- Ron Be Gone, una nueva organización comunitaria, urgió este miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a "trabajar para todos los floridanos" durante la pandemia y no sólo para sus "donantes políticos" e incluir a minorías como los hispanos entre las prioridades de vacunación.