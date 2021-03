Documental sobre Rita Moreno y su resiliencia se estrenará en los cines

Los Ángeles, 29 mar (EFE News).- El documental “Rita Moreno: Just a girl who decided to go for it” se estrenará en los cines el próximo 18 de junio, dándole la oportunidad al público nuevamente de deleitarse con el talento de la puertorriqueña ganadora de premios Óscar, Grammy, Emmy y Tonys, en sus más de 70 años de carrera.