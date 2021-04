Representante Ocasio Cortez la "menos eficiente" según estudio

Nueva York, 3 abr (EFE News).- La representante demócrata Alexandra Ocasio Cortez presentó 21 proyectos de ley "sustantivos" durante el pasado Congreso pero fue calificada entre las "menos eficientes" en el 2020, según los resultados de un análisis del trabajo de los legisladores del Centro para la Legislación Efectiva (CEL).

"Presentó muchos proyectos de ley, pero no logró que recibieran ningún tipo de acción en el comité o fuera del comité y si no pueden pasar por el comité, no pueden aprobarlo en la Cámara" de Representantes, dijo al New York Post Alan Wiseman, codirector del CEL y analista político de la Universidad Vanderbilt (Tenesí), que hizo el estudio con la Universidad de Virginia.

Para el estudio se evaluaron los datos del registro oficial del Congreso.

"Está claro que estaba tratando de hacer avanzar su agenda legislativa y participar en el proceso de elaboración de leyes, pero no tuvo tanto éxito como algunos otros miembros, incluso congresistas de primer año, en lograr que la gente preste atención a su legislación", agregó Wiseman sobre la legisladora de origen puertorriqueño y la más joven en el Congreso.

Según el análisis, al evaluar la eficacia de todos los demócratas en la Cámara Alta, Ocasio Cortez, del ala izquierda de esa formación política, está en el puesto 230 entre 240 miembros. Entre los 19 congresistas de Nueva York, estado al que representa, está en el último lugar, de acuerdo con el estudio del CEL, señala además el Post.

Mientras que en el Senado, los proyectos sustantivos que presentó la demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, ninguno tampoco logró pasar el cedazo legislativo.

Sin embargo, los resultados destacan el trabajo de la representante Nita Lowey, quien se retiró en 2020 tras 32 años en el Congreso, a la que consideran la demócrata más exitosa de la Cámara Baja en su último mandato, debido en gran parte a su trabajo como presidenta del poderoso Comité de Asignaciones.