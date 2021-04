Hanna Olivas quiere una muerte digna y peleará para conseguirla

Fotografía cedida por la portavoz de la organización Compassion and Choices, Patricia Portillo, donde aparece Jerry Olivas y su esposa Hanna Olivas, una mujer de 46 años y residente en Las Vegas (Nevada), que lleva años de quimioterapia, tratamientos experimentales y terapias de todo tipo y ahora aboga por una muerte digna para los pacientes con enfermedades incurables y progresivas. EFE/Patricia Portillo /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía cedida por la portavoz de la organización Compassion and Choices, Patricia Portillo, donde aparece Hanna Olivas (c) mientras habla junto a su esposo Jerry (2i) y la activista Dolores Huerta (i) durante una rueda de prensa sobre el derecho a una muerte digna para los pacientes con enfermedades incurables y progresivas. EFE/Patricia Portillo /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)