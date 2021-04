Scott Rudin, productor de Hollywood y Broadway, es acusado de abuso laboral

Los Ángeles, 7 abr (EFE News).- El diario The Hollywood Reporter publicó este miércoles una lista de testimonios que acusan a Scott Rudin, uno de los productores más importantes de Hollywood y Broadway, de tratar de forma violenta a sus empleados y compañeros de trabajo.

El artículo detalla que el productor de películas como "The Social Network", "No Country for Old Men" y "The Truman Show" rompió un ordenador al golpearlo contra la mano de un asistente que no pudo reservar un asiento en vuelo completo y, en otra ocasión, arrojó un recipiente de cristal a un empleado durante una reunión.

"Este artículo apenas roza la superficie de todo el comportamiento abusivo, racista y sexista de Scott Rudin", aseguró en Twitter la productora Megan Ellison ("Her"), quien trabajó con Rudin en "True Grit".

Rudin es uno de los hombres con más poder en la industria del espectáculo, tanto el mundo del cine como en el teatro. Sus proyectos han acumulado 151 nominaciones a los Óscar, con 23 victorias, y también han sido condecorados en los premios Emmy, Tony y Globos de Oro.

Pero en una época en la que Hollywood está examinando sus dinámicas de poder, y tras la caída de otros pesos pesados como Harvey Weinstein, varios trabajadores señalan a Rudin como responsable de una cultura de trabajo tóxica y violenta.

"Todos los días eran extenuantes y horribles", resumió Ryan Nelson, que trabajó como asistente ejecutivo del productor entre 2018 y 2019.

El exempleado describió jornadas de trabajo de 14 horas que obligaban a varios empleados a dormir en la oficina, donde vio a su jefe lanzar una grapadora y llamar "retrasado" a un compañero.

Otra de las extrabajadoras, Caroline Rugo, confirmó las palabras de Nelson y añadió que presenció cómo el productor le lanzó un recipiente de cristal a un empleado, que tuvo que ser atendido por un ataque de pánico.

Según un tercer exasistente, Andrew Coles, Rudin llegó más lejos en 2012 y golpeó la mano de un compañero hasta hacerle sangrar porque no pudo comprar un billete para un vuelo específico, ya que estaba completo, tras lo que tuvo que ser atendido en urgencias.

"Estaban los chicos que dormían en la oficina, a los que se les caía el cabello y los que desarrollaban úlceras. Era un ambiente muy intenso, pero eso fue diferente. Llegó a un nuevo nivel de locura", aseguró Coles.

Durante años la prensa de Hollywood ha descrito al condecorado productor como una persona de carácter fuerte. The Hollywood Reporter lo calificó como "el hombre más temido de la ciudad" en 2010 y el propio Rudin presumió de haber hecho dimitir a 119 asistentes en un artículo que The Wall Street Journal publicó en 2005.

De momento no se han presentado cargos contra Rudin y su equipo tampoco se ha pronunciado sobre las acusaciones.