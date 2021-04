El "Campo de los indigentes", donde descansan los migrantes desconocidos

Foto del 10 de abril donde se aprecia una especie de biombo metálico formado por tres puertas donde se lee "Gone but not forgotten" (Se fueron, pero no son olvidados) instalado en una parte del cementerio del condado de Pima en Tucson, Arizona, última morada para migrantes indocumentados que mueren en el desierto de Arizona en su intento de llegar a Estados Unidos y cuyos restos nunca pudieron ser identificados. EFE/María Léon