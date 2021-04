Empresas discuten respuestas a las reformas electorales republicanas

Nueva York, 12 abr (EFE News).- Un centenar de líderes empresariales del país discutieron este fin de semana su respuesta a las reformas electorales impulsadas por legisladores republicanos, consideradas por muchos un intento de limitar el derecho de voto de las minorías, según confirmó a Efe este lunes uno de sus organizadores.

Los ejecutivos se reunieron el sábado virtualmente y trataron acciones para "proteger los derechos de voto" en el país, según un resumen enviado a los participantes por Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Escuela de Gestión de la Universidad de Yale, que convocó el evento junto a Leadership Now Project y The Coalition for Inclusive Capitalism.

"El objetivo de nuestra encuesta era galvanizarnos en torno a acciones que podíamos tomar para proteger los derechos de voto. El amplio acuerdo que vimos en la discusión y las respuestas de la encuesta muestran tanto el reconocimiento del grupo de que los CEO tienen un rol importante en la protección del acceso de los votantes, como el interés del grupo en tomar acciones más serias", escribió.

Entre los presentes estaban el exconsejero delegado de American Express, Kenneth Chenault; el CEO de la farmacéutica MSD (Merck Sharp & Dohme), Kenneth Frazier; y sus homólogos de United Arlines, Target o Levi Strauss, detallaron The Wall Street Journal y CNBC.

Según una nota de The Coalition for Inclusive Capitalism, algunos ejecutivos aseguraron que van a "reevaluar las donaciones a candidatos que apoyan proyectos de ley que restringen los derechos de voto" y "reconsiderar inversiones en estados que procedan con tales propuestas".

La reunión aprovechó "el creciente coro de voces de líderes empresariales para luchar contra más de 350 leyes sobre votación que se están presentando en 47 estados, que son discriminatorias y diseñadas para limitar la capacidad de voto de los estadounidenses", dijo la organización.

En el resumen enviado por las organizaciones tras el encuentro se señala que el foro fue "no partidista y educativo por naturaleza, para compartir hechos, ideas y opciones", y que la presencia de los ejecutivos indicó su interés y su derecho a "pronunciarse sin miedo a represalias" sobre asuntos de actualidad política.

El caso reciente más sonado sobre restricciones al voto ha sido el del estado de Georgia, donde los republicanos aprobaron una reforma electoral que, según sus detractores, limita el derecho a sufragar porque añade nuevos requerimientos en caso de querer hacerlo por correo y porque prohíbe dar comida y bebida a los electores que esperen para depositar su papeleta, entre otras disposiciones.

El voto por correo, precisamente, fue esencial en las pasadas elecciones generales debido a la pandemia, y fue el blanco favorito del expresidente Donald Trump, que no paró de criticarlo y considerarlo una fuente de fraude electoral.

Grandes compañías como Coca Cola, Apple y Delta han expresado su repulsa ante estas acciones las últimas semanas, sumándose al rechazo de activistas y demócratas.