Las cadenas de cines ArcLight y Pacific cierran por la pandemia

Los Ángeles (EE.UU.), 12 abr (EFE).- Las cadenas de cines ArcLight Cinemas y Pacific Theatres de Estados Unidos anunciaron este lunes su cierre definitivo tras más de un año sin actividad por culpa de la pandemia.

"Este era el resultado que nadie quería pero, pese a un enorme esfuerzo que ha agotado todas las potenciales opciones, la compañía no tiene una manera viable de seguir adelante", apuntaron estas cadenas en un comunicado.

ArcLight Cinemas y Pacific Theatres son propiedad de la compañía Decurion.

El adiós de estas cadenas resulta particularmente triste para los cinéfilos de Los Ángeles (EE.UU.).

ArcLight Cinemas gestionaba el famoso Cinerama Dome, que bajo su emblemática cúpula en Sunset Boulevard albergaba una de las salas más conocidas y queridas de la ciudad californiana.

Junto a su complejo en el corazón de Hollywood que incluía el Cinerama Dome, ArcLight Cinemas también tenía otras instalaciones en el sur de California (EE.UU.) en ciudades como Santa Mónica o Pasadena.

Además de por su programación, que iba más allá de los lanzamientos de Hollywood y ofrecía películas independientes e internacionales, las salas de ArcLight Cinemas solían ser un punto de reunión habitual para los amantes de la gran pantalla puesto que ahí se desarrollaban numerosos estrenos, coloquios o eventos relacionados con el cine.

Por su parte, Pacific Theatres tenía también cines muy visitados como los situados en el popular centro comercial The Grove de Los Ángeles.

Las salas del condado angelino permanecieron durante más de un año cerradas por el coronavirus y solo reabrieron a finales del pasado marzo gracias a la evolución favorable de la pandemia.

Grandes cadenas como AMC o Regal pudieron volver a la actividad casi de forma inmediata, pero compañías más pequeñas como ArcLight Cinemas o Pacific Theatres tuvieron más dificultades para reabrir.

La noticia del cierre de ArcLight Cinemas y Pacific Theatres causó conmoción este lunes en la comunidad del cine, tal y como resumió el realizador Rian Johnson.

"Esto es una mierda. Cada persona que trabajaba en ArcLight Cinemas amaba el cine y tú lo sentías", escribió en Twitter el director de "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017) y "Knives Out" (2019)

"Mando mi amor a todos los acomodadores, jefes y proyeccionistas que lucieron esa camiseta azul y que convirtieron ese lugar en algo tan especial", añadió.