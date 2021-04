Julian Edelman, el preferido de Brady con los Patriots, anuncia su retiro

Redacción Deportes (EE.UU.), 13 abr (EFE).- El fútbol americano de la NFL se quedará a partir la próxima temporada sin la presencia del estelar receptor abierto Julian Edelman, el preferido del mariscal de campo Tom Brady cuando ambos estuvieron juntos con los New England Patriots, equipo que no le renovó su contrato.

Nada más conocerse la decisión de los Patriots, Edelman, que ya había ponderado el retirada, a través de las redes sociales, lo oficializó.

Edelman, seleccionado en la séptima ronda del sorteo universitario por los Patriots, como mariscal de campo, se convirtió en uno de los grandes receptores en la historia del equipo al ganar tres títulos de Super Bowl junto a Brady.

Aunque Edelman, de 35 años, había firmada una extensión de contrato, en el 2019, por dos temporadas, hasta la del 2021, por 15,5 millones de dólares, los Patriots han preferido darle de baja y reducir 3,4 millones de dólares del tope salarial.

Mientras que Edelman al tener su contrato terminado por examen físico fallido, Edelman es elegible para el beneficio de protección por lesión, de acuerdo al contrato colectivo de trabajo, disponible para todos los jugadores en esta situación.

De este modo, Edelman puede cobrar hasta 2 millones de dólares mediante este beneficio.

Sin Edelman, N'Keal Harry, Jakobi Meyers, Gunner Olszewski y los recién firmados Kendrick Bourne y Nelson Agholor son los receptores abiertos principales de los Patriots.

El receptor abierto publicó en redes sociales un vídeo donde aparece en el centro de Gillette Stadium, mientras se escuchan narraciones de algunos de sus momentos más memorables con los Patriots, con la leyenda "Foxboro para siempre", donde Edelman ofrece un discurso de despedida.

"Nada en mi carrera ha llegado fácil, y no es sorpresa, esto tampoco será fácil. Siempre he dicho, 'Me iré cuando se caigan las ruedas', y finalmente se han caído. Debido a mi lesión del año pasado, estaré haciendo el anuncio oficial de retirarme del fútbol americano. Fue una decisión difícil, pero la correcta para mí y familia. Me siento honrado y orgulloso de retirarme como Patriot".

Edelman también tuvo palabras de agradecimiento para el dueño de los Patriots, Robert Kraft y el entrenador en jefe Bill Belichick, del que dijo que siempre confió en él y le permitió jugar.

"Siempre te amaré por eso, al igual que a mis compañeros con los que ganamos y perdimos batallas, pero serán siempre mis amigos", destacó Edelman en el vídeo de despedida. "A todo el personal de dentro de la organización que hizo posible que mi vida este llena de recuerdos inolvidables durante 12 años maravillosos y por eso los dejaré con dos palabras: 'Foxboro forever'".

Nada más conocerse su despedida, Belichick, a través de un comunicado destacó que había sido un "privilegio" dirigirlo porque lo tenía todo como persona y profesional, que compitió por igual desde el primer día, que tenía una actitud de hacer todo lo que fuese necesario para no fallar.

En 12 temporadas con los Patriots, Edelman acumuló 620 recepciones para 6.822 yardas y 36 touchdowns.

Además, corrió el balón 58 veces para 413 yardas y completó los seis pases que intentó en la NFL, incluyendo uno de touchdown en el 2019.

Edelman ocupa el segundo puesto en la historia de la NFL con 118 recepciones de postemporada, únicamente por detrás de las 151 de Jerry Rice. Fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del Super Bowl LIII.

La recepción a milímetros del suelo de Edelman en el Super Bowl LI queda como uno de los momentos más memorables en la historia de los Patriots.