Senado de Rhode Island confirma a inmigrante dominicana como vicegobernadora

Nueva York, 13 abr (EFE News).- La inmigrante dominicana Sabina Matos jurará mañana como vicegobernadora de Rhode Island, lo que le convertirá en la primera latina en ocupar ese cargo tras haber sido confirmada este martes sin oposición por el Senado estatal.

Matos, de 47 años y cuya familia emigró de la República Dominicana en 1994, ocupó hasta hoy el cargo de presidenta del Concejo de Providence, posición a la que renunció el pasado 9 de abril (renuncia efectiva este 13 de abril) para asumir sus nuevas funciones.

El gobernador demócrata de Rhode Island, Dan McKee, anunció el pasado 31 de marzo que había elegido a Matos como su candidata a vicegobernadora, poniendo fin así a la expectación de los residentes sobre quién sería la persona.

"¡Los votos ya están! Mañana, Sabina Matos prestará juramento como la próxima vicegobernadora de Rhode Island", indicó McKee en un tuit poco después de conocer la votación de 34-0 por la confirmación de la inmigrante en el Senado estatal.

"Felicitaciones, Sabina. Espero tenerte en nuestro equipo. Gracias al Senado por apoyar esta nominación", afirmó el gobernador, quien catalogó la confirmación como "un día histórico en Rhode Island".

Matos, que inmigró a EE.UU. con su hermana y padres cuando tenía 20 años y en 2001 se graduó del Rhode Island College con un título en comunicaciones y relaciones públicas, agradeció el apoyo del Senado.

"Gracias por su confianza en mí. No se me escapa que este es un momento histórico, el peso del cargo y el desafío que se me presenta", afirmó la dominicana según la estación de televisión virtual WJAR.

En 2010, en su segundo intento, Matos ganó un asiento en el Concejo de Providence, del que luego se convirtió en su presidenta.

Los senadores Michael McCaffrey y Dominick Ruggeri también felicitaron por Twitter a la próxima vicegobernadora.

McCaffrey afirmó que su historia "es verdaderamente" una historia americana. "Estoy orgulloso de haber tenido el honor de votar por su confirmación, que fue unánime", mientras que Ruggeri expresó su deseo de trabajar con "la primera vicegobernadora latina de nuestro estado".

Matos ocupará el cargo que antes tuvo McKee, quien el pasado 2 de marzo juró como gobernador para reemplazar a Gina Raimondo, elegida por el presidente estadounidense Joe Biden como su secretaria de Comercio.

"Sabina comprende los desafíos que enfrentan las familias de Rhode Island y comparte mi compromiso de apoyar a nuestros municipios y pequeñas empresas", dijo en la conferencia de prensa en la que nominó a Matos.

"Espero tenerla como mi vicegobernadora mientras trabajamos lo más rápido posible para que los habitantes de Rhode Island vuelvan al trabajo, los negocios vuelvan a funcionar y los estudiantes regresen al aula de manera segura", indicó entonces el gobernador.