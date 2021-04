Texas usará “todos los recursos legales” contra política migratoria de Biden

Los Ángeles, 14 abr (EFE News).- El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, advirtió este miércoles que usará “todos los recursos legales disponibles” para demandar a la Administración del presidente, Joe Biden, y poner fin a sus “fallidas políticas” migratorias.

Paxton visitó el recinto deportivo Freeman Coliseum, en San Antonio, donde cientos de niños y adolescentes solicitantes de asilo están siendo acogidos temporalmente y donde, según el gobernador texano, Greg Abbott, podrían estarse cometiendo abusos contra estos menores.

“La realidad es que no hay forma de que podamos estar preparados para hacer frente a un problema con este número de niños necesitados. El personal en estas instalaciones está muy disperso y tiene dificultades para cuidar a estos niños individualmente, que es lo que necesitan desesperadamente”, dijo Paxton, citado en un comunicado de su oficina.

“Por la seguridad de Texas, de nuestra nación y de los niños albergados en estas instalaciones, usaré todos los recursos disponibles para demandar a la Administración Biden y poner fin a estas fallidas políticas”, añadió Paxton, que ha liderado ya varias demandas contra las políticas de Biden.

En opinión del fiscal general texano, el actual sistema no es la "mejor forma de traer personas a nuestro país. Deben ponerse en práctica mejores formas, más seguras y más metódicas".

El comunicado indicó que, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)del Gobierno federal, más de 22.000 menores extranjeros están albergados en Texas, 18.000 por esa dependencia y 4.700 por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En los últimos meses miles de menores de edad están cruzando solos la frontera para pedir asilo en los EE.UU.

Tras ser procesados por agentes de CBP los menores son transferidos a HHS, que los atiende hasta que son entregados a sus allegados o familias de acogida en EE.UU. mientras avanza su pedido, aunque el creciente número de menores ha obligado al Gobierno federal a abrir de urgencia nuevos albergues para acogerlos.

El pasado 7 de abril, Abbott dijo haber recibido reportes de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Servicios Familiares y de Protección del estado sobre presuntos abusos sexuales y abandono infantil en el Freeman Coliseum.

Abbott afirmó que esas agencias también reportaron que no hay suficiente personal en el recinto deportivo para supervisar a los menores, algunos de los cuales no comen durante todo el día, y que los enfermos de la covid-19 no están siendo separados de los sanos.

"La Administración de Biden debe cerrar inmediatamente esta instalación, y los niños que están en ella deben ser trasladados a otras instalaciones federales donde el Gobierno tenga el espacio, el personal y los recursos para asegurar su seguridad", declaró.

Dos días después, la Casa Blanca aseguró que investigará las denuncias sobre presuntos abusos sexuales a menores y abandono infantil en ese centro migratorio, pero descartó que por ahora vaya a cerrarlo.

Desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero pasado Paxton ha demandado al Gobierno para evitar la suspensión de la política MPP, por la cual los solicitantes de asilo debían esperar en México hasta que se resolviese su pedido, y también la regla de carga pública, con la cual se podía negar la residencia legal permanente a inmigrantes que recurrieran a la asistencia pública.

Y en estas semanas Paxton ya le ganó a Biden una vez en las cortes en la medida del demócrata de suspender las deportaciones por 100 días, que fue suspendida por un juez.