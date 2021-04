'Chicharito' vive su mejor momento para ayudar al Galaxy y pensar en el Tri

Houston (EE.UU.), 14 abr (EFE).- El delantero Javier 'Chicharito' Hernández afirmó este miércoles que vive el mejor momento de preparación física de su carrera y esta condición lo alienta a creer en una temporada victoriosa con los Angeles Galaxy y en la vuelta a la selección mexicana.

"Estoy en la mejor etapa física de mi carrera gracias a todo el excelente trabajo", declaró Hernández, de 32 años, quien el año pasado llegó al club con la misión de llenar el vacío dejado por el sueco Zlatan Ibrahimovic, pero las lesiones apenas le dejaron jugar 12 partidos y marcar dos goles.

Tras una campaña para el olvido, pues la formación de Los Angeles quedó al margen de la liguilla final y tuvo que despedir al entrenador argentino Guillermo Barros Schelotto, 'Chicharito' cree que hay razones para el optimismo en la temporada 2021 de la MLS que comienza el 16 de abril.

"Me encuentro de maravilla y junto con el resto del equipo estoy convencido que el Galaxy volverá a ser el equipo que pelee por el título de liga", manifestó el exjugador del Manchester United, el Real Madrid, el Sevilla y el Bayer Leverkusen, entre otros clubes europeos.

"Ahora, lo más importante es que estamos ante otra gran oportunidad de demostrar todo lo que puedo dar dentro del campo y además me encuentro en una gran forma física", insistió el de Guadalajara.

Hernández no pareció preocupado por haber concluido la pretemporada sin haber marcado goles.

"El objetivo de la pretemporada era aprender un nuevo sistema de juego y adaptarte a los nuevos compañeros", precisó.

Hernández también mostró ilusión en volver al Tri que dirige el argentino Gerardo Martino.

"Yo no le he cerrado la puerta a la selección, si no ya me hubiera retirado. El que tiene que abrirse las puertas de la selección soy yo con un buen nivel. Eso se va a dar cuando muestre un buen nivel en mi club. Mi deseo y mi concentración va enfocado al Galaxy y si todo se desarrolla a mi favor, volveré a vestir la verde", dijo.