ABC Puerto Rico anuncia noticiario liderado y presentado por mujeres

San Juan, 14 abr (EFE News).- La emisora de televisión local ABC Puerto Rico, filial de ABC Estados Unidos, anunció un nuevo espacio de noticias conducido y liderado por mujeres a partir del 26 de abril, ABC News Extra.

El espacio es novedoso al ser el primero y único noticiario liderado por mujeres en la isla, incluyendo las periodistas Veronique Abreu Tañón, Liam Rodríguez Muñoz y Milly Méndez.

"Para este concepto de noticias buscamos talentos de primera. Detrás de las cámaras, ambas posiciones de productora asociada y editora también estarán a cargo de excelentes mujeres profesionales que representan lo mejor de esta industria" dijo Pedro Rúa Jovet, gerente general de TeleCinco Inc., empresa matriz de ABC Puerto Rico, en la isla.

El ejecutivo agregó que "ABC Puerto Rico está continuamente cambiando los paradigmas de la pantalla chica con su programación, y 'ABC News Extra' es muestra de ello".

Con transmisión diaria desde las siete y media de la tarde, el noticiario estará enfocado en noticias nacionales, internacionales y acontecimientos locales.

Veronique Abreu, abogada y periodista de radio y televisión que actualmente se desempeña como la primera mujer presentadora de la emisora WKAQ 580, comentó en el comunicado que por sus años como periodista "y mi estilo determinado de preguntar y muy irreverente, yo voy a hacer mis planteamientos con toda la prudencia que me caracteriza".

"Siempre he sido transparente y sin filtro con relación a lo que yo creo y pienso, y esa es mi aportación, eso es honestidad absoluta, y esa misma determinación al preguntar me permite hacer preguntas crudas. Me complace poder compartir con Milly y Liam, dos talentosas mujeres que han tenido un gran desempeño en los medios de comunicación", subrayó.

Por su lado, Liam Rodríguez indicó que ser "parte de este junte de periodistas me enorgullece mucho y más aun sabiendo que ABC Puerto Rico está apostando a crecer el taller local con programación de primera."

Milly Méndez añadió que se viven "momentos históricos y de grandes retos que requieren una cobertura veraz y el ejercicio de un periodismo serio. El pueblo así lo exige y se lo merece".

ABC News Extra contará con secciones de actualidad, deportes, salud y negocios, con corresponsales de todas las afiliadas de la cadena ABC.

El noticiario se transmitirá exclusivamente por ABC Puerto Rico, que junto a WORA-TV y Canal 24 horas es propiedad de Telecinco Inc., empresa con más de 60 años en la isla.