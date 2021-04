Puerto Rico endurecerá medidas para frenar cifras desbocadas de la covid-19

San Juan, 15 abr (EFE News).- El Gobierno de Puerto Rico prevé endurecer las restricciones y medidas para frenar la propagación de la covid-19 en la isla, que registra cifras de hospitalizaciones y positivos desbocadas y que, de acuerdo con los expertos, podrían empeorar.

Este jueves la secretaria de la Gobernación del Ejecutivo nacional, Noelia García, confirmaba lo que apuntó ayer el gobernador Pedro Pierluisi: se endurecerán las medidas debido a que la isla pasa por el peor momento desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020.

En declaraciones al espacio "El Push de la Mañana" de NotiCel, García indicó que Pierluisi "está evaluando restricciones mayores y se expresará próximamente" al respecto.

Indicó que la población tendrá que estar "atenta a las restricciones nuevas que vienen porque si entendemos que los contagios mayores son en reuniones familiares, ahí es donde tenemos que recortar y ahí es donde tenemos que estimular que sencillamente haya más restricciones, así que por ahí yo creo que va la cosa".

Un total de 64 municipios, de un total de 78, en Puerto Rico tienen "transmisión alta" de covid-19, 12 en "transmisión sustancial", una "moderado" (Coamo) y otro "bajo" (Vieques), de acuerdo con el informe semanal del análisis de transmisión comunitaria en la isla.

Pierluisi advirtió este miércoles que no descartaba establecer "mayores restricciones" para frenar la pandemia.

"Ante el alza en los casos de la covid-19 estamos reforzando la estrategia integrada contra la pandemia. El Departamento de Salud continúa el proceso de vacunación sin pausa, impactando todos los sectores de Puerto Rico. Asimismo, se está aumentando el acceso a las pruebas a nivel de toda la isla, tanto de antígeno como moleculares", remarcó en un comunicado.

Ante las nuevas variantes del virus, pidió al pueblo “mucha cooperación, que busquen la información solo de fuentes oficiales y no se dejen llevar por rumores o mensajes en las redes sociales".

"He sido responsable y prudente a la hora de establecer cambios que afecten la salud del pueblo y nuestra economía, y continuaré velando por el bienestar de todos los ciudadanos en Puerto Rico. Como he dicho, no descarto establecer mayores restricciones, y seguiré monitoreando la situación día a día", concluyó el gobernador.

En Puerto Rico la cantidad de casos activos supera el 10 % de crecimiento. La tasa de casos activos por cada 100.000 habitantes es de 181,01.

El sector médico en la isla clama por unas medidas mucho más restrictivas.

En una jornada organizada ayer por la Universidad de Puerto Rico (UPR) titulada "A un año del covid-19", los expertos se pronunciaron en ese sentido.

"Ahora estamos un poco por la libre, como dirían por ahí, 'al garete' (a lo loco). La única forma de frenar esto es con un cierre parcial o completo", dijo el médico Juan Carlos Reyes, epidemiólogo del campus de Ciencias Médicas de la UPR, en una de las conferencias de la jornada académica.

De acuerdo con Reyes, es necesario ampliar las horas del toque de queda y fortalecer el cumplimiento de protocolos.

"En el pasado, cuando apretábamos la llave, veíamos ese cambio (de conductas)", opinó.

La evidencia, agregó, es "clara" en que iglesias y restaurantes "propician la mayor cantidad de contagios ya que son espacios cerrados con ventilación limitada".

Por su parte, el médico Jorge Santana Bagur estimó que más del 50% de los casos recientes son variantes nuevas del virus SARS-CoV-2, y el doctor Humberto Guiot, catedrático asociado del Departamento de Medicina, y profesor del Departamento de Microbiología y Zoología Médica del Recinto de Ciencias Médicas, apostó por prolongar el toque de queda que ahora es a partir de las diez de la noche.

Sobre las actividades en espacios abiertos, Guiot dijo que tienen menos riesgo que las celebradas en espacios cerrados, "pero siguen siendo arriesgadas".

El Departamento de Salud de Puerto Rico informó en su reporte de este jueves de 721 nuevos casos positivos a covid-19 (ayer, 1.499), además de la existencia de 462 (442) personas hospitalizadas por el virus.

Los casos positivos confirmados adicionales son 239 (827), hasta 105.020 (104.779).

Los probables nuevos alcanzan los 256 (265), hasta los 12.816 (12.587), y los sospechosos más son 226 (407) hasta los 105.399 (105.174).

El número de fallecidos adicionales es de 8 (12) y la cifra total desde el inicio de la pandemia, de 2.182 (2.174).