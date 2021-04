Chloé Zhao podría igualar a Walt Disney con récord de victorias en unos Óscar

Los Ángeles, 15 abr (EFE News).- Con permiso del premio a la mejor película, la categoría de dirección se ha convertido en la más interesante de los Óscar de la pandemia ya que, por primera vez en sus 93 años de historia, hay dos cineastas nominadas: Chloé Zhao, por "Nomadland", y Emerald Fennell, por "Promising Young Woman".

Por difícil de creer que parezca, a lo largo de casi un siglo tan solo cinco mujeres habían recibido la nominación en esta categoría, siendo Kathryn Bigelow la única ganadora por "The Hurt Locker" en el año 2010.

La primera candidata fue Lina Wertmüller por "Seven Beauties" en 1977, a la que siguieron Jane Campion ("The Piano", 1994), Sofia Coppola ("Lost in Translation", 2003), Bigelow ("The Hurt Locker", 2010) y Greta Gerwig ("Lady Bird", 2018).

En esta ocasión, las dos nominadas llegan haciendo historia por motivos diferentes: Zhao se convirtió en la primera mujer asiática candidata y Zenell en la primera directora que logra una nominación con su debut.

Sus contrincantes son Lee Isaac Chung ("Minari"), David Fincher ("Mank") y Thomas Vinterberg ("Another Round").

CHLOÉ ZHAO, FAVORITA POR MÉRITOS PROPIOS

Pero casi nadie pone en duda que Zhao es la indudable favorita al Óscar gracias a una cinta, "Nomadland", que ha ganado prácticamente todo allá donde se ha presentado.

Desde que se estrenó (y ganó) en el Festival de Venecia en septiembre, la película ha sido nombrada constantemente como una de las mejores cintas del año por la crítica y su directora ha triunfado en los BAFTA, los premios del Sindicato de Directores de Hollywood y los Globos de Oro.

Zhao llega tan aventajada a la ceremonia que su nombre figura en cuatro categorías: mejor película, dirección, guion y montaje.

Si gana en todas ellas, podría igualar el récord de Walt Disney (el cineasta, no la compañía) como la persona con más triunfos en una única gala. Y posee todos los ingredientes para lograrlo.

Un asunto social, como el abandono de la población mayor en el sistema económico; un aspecto singular, ya que la mayoría del reparto son actores noveles que se interpretan a ellos mismos, y una estrella muy valorada por la Academia de Hollywood, Frances McDormand, está brillante en el papel de una viuda que apuesta por una vida itinerante a bordo de una furgoneta tras la crisis de 2008.

A todo ello se suma un discreto discurso político que siempre gusta a los votantes, pues Zhao pasó de héroe nacional a la censura en su China natal por unas antiguas declaraciones contra el gobierno.

Si hace historia, sus compatriotas no lo verán, ya que las autoridades chinas han prohibido la emisión de la gala.

DAVID FINCHER, RESPETADO E IMPECABLE NOMBRE DE HOLLYWOOD

El nombre más conocido en esta categoría es David Fincher, uno de los cineastas más respetados por la Academia. Sus películas han recibido 40 nominaciones a los Óscar, incluidas tres a mejor dirección aunque sin premio final.

Con "Mank" ha hecho una de las cosas que más se aprecian en la meca del cine: Hollywood que habla de Hollywood, con una cinta impecable que repasa la creación de un fetiche cinéfilo como "Citizen Kane" y con un reparto liderado por Gary Oldman y Amanda Seyfried.

Pero a pesar de sus 10 nominaciones, ni Fincher ni "Mank" son favoritos en la carrera al premio.

EMERALD FENNELL, UN DEBUT INCLASIFICABLE

Quien podría dar la sorpresa es Emerald Fennell gracias a uno de los debuts más sorprendentes de los últimos años. "Promising Young Woman", que ha escrito y dirigido ella misma, es un título inclasificable, entre el drama y la comedia negra, y una de las mejores películas de la era del 'MeToo'.

Allí donde "Bombshell" no llegó el año pasado, "Promising Young Woman" analiza el machismo estructural con frescura, atrevimiento y giros de guion que retuercen la voluntad del espectador. Además, la directora ha descubierto una faceta desconocida de su deslumbrante protagonista, Carey Mulligan.

Antes de lanzarse a dirigir un largometraje, la experiencia de Fennell se limitaba a un corto y a su labor como guionista en las series "Drifters" y "Killing Eve". Y con este debut ha demostrado ser una de las voces más particulares del cine actual.

VINTERBERG, LA SORPRESA DE LAS NOMINACIONES

Por su parte, la nominación del danés Thomas Vinterberg ("Another Round") pilló por sorpresa a los aficionados estadounidenses de las apuestas porque desplazó a Aaron Sorkin, responsable de "The Trial of Chicago 7".

Pero la labor de Vinterberg ha sido muy apreciada desde que su película se estrenara en los festivales de Toronto (Canadá) y San Sebastián (España), donde fue rápidamente adoptada por crítica y público como una de las mejores películas del año.

Liderada por un brillante Mads Mikkelsen, "Another Round" es "un homenaje al alcohol", en palabras de su director, pero también una advertencia de lo que el elevado consumo está provocando entre los más jóvenes.

Divertida, dramática y muy equilibrada, Vinterberg ha logrado una película redonda y fue también nominado al Bafta por su trabajo.

LEE ISAAC CHUNG, EL RECONOCIMIENTO A LA DELICADEZA

Sin embargo, no sorprendió a nadie la inclusión del estadounidense de origen coreano Lee Isaac Chung, ya que su labor en la delicada y preciosa "Minari" ha recibido halagos por todas partes.

El cineasta armó un retrato amable, tranquilo y, no por ello menos trágico, de la inmigración asiática hacia Estados Unidos en el siglo XX.

Y se benefició de un grupo de actores que clavan sus papeles, como demuestra que dos de las seis nominaciones de la película sean para sus intérpretes: Steven Yeun, como actor protagonista, y la veterana Yuh-Jung Youn, toda una estrella en Corea del Sur y que opta al Óscar a mejor secundaria por su delicioso trabajo en esta historia.

"Minari" ha estado presente en todos los premios y, si no fuera porque hay una clara favorita, sus apuestas estarían muy arriba.