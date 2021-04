Puerto Rico aplica medidas firmes contra covid-19 mientras avanza vacunación

San Juan, 20 abr (EFE News).- Puerto Rico busca medidas firmes para frenar el incremento de contagios y hospitalizaciones por covid-19, la última de las cuales pasa por multar a los turistas que lleguen sin prueba negativa, mientras avanza la vacunación, que ya alcanza a dos millones de personas entre primera y segunda dosis.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, destacó este martes en conferencia de prensa que a pesar de la alarma no está dispuesto a decretar un confinamiento o cierre similar al que hubo al inicio de la pandemia.

Pierluisi sostuvo que no ha recibido ninguna recomendación de cerrar el sector económico e imponer restricciones más severas, una idea repetida en especial en los últimos días por profesionales de la salud ante el alza de contagios y hospitalizaciones.

"No existe ninguna organización científica, médica ni salubrista que me esté recomendando eso a mí. No procede esa medida porque ni la Coalición Científica ni ningún experto salubrista está abogando por un lockdown", indicó.

"Va a bajar el número de casos positivos, va a bajar el número de hospitalizaciones en los próximos días como resultado de la expansión del toque de queda, que fue hace cerca de dos semanas atrás", sostuvo.

El Departamento de Salud informó este martes que las hospitalizaciones subieron a 546 y se reportaron 829 nuevos casos confirmados. Además, 94 adultos están en unidades de cuidados intensivos, mientras 67 permanecen conectados a un respirador artificial.

Salud trata de combatir el alza de casos por medio de una aceleración del proceso de vacunación, por lo que ya hay dos millones de dosis administradas contra la covid-19.

Respecto a si se cambiará la orden ejecutiva vigente para abordar el deterioro de la situación, el gobernador dijo que "todo va a depender del monitoreo de las estadísticas".

La alarma por el alza de casos provocó que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, del opositor Partido Popular Democrático (PPD), presentara una resolución en la que ordena al Departamento de Salud, a la Autoridad de los Puertos y a la Compañía de Turismo establecer medidas para los viajeros.

La resolución ordena que todo viajero que visite a Puerto Rico presente una prueba molecular negativa, y que en ausencia de la prueba cumpla una cuarentena obligatoria. Además, que sea obligatorio para todo viajero completar el perfil del viajero a través de internet antes de abordar un avión hacia Puerto Rico.

Asimismo, busca que se establezcan acuerdos con las aerolíneas para que los pasajeros con destino a Puerto Rico cumplan con las medidas requeridas.

Dalmau propuso además el cierre total de la isla por 14 días ante el acelerado aumento de casos de covid-19. "Aunque estamos tarde para hacerlo, creo que ya es hora de cerrar", dijo.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, insistió hoy en la petición de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico al Gobierno central para reforzar el proceso de pruebas de covid-19 y vacunaciones.

La presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, Carmen Suárez, informó que desde el inicio de la pandemia nunca antes hubo tantos niños como ahora hospitalizados por la enfermedad.

Precisó que 55 pacientes pediátricos están internados por el virus, de los cuales cuatro están una Unidad de Cuidados Intensivos y dos permanecen conectados a un respirador artificial, muy por encima que hace una semana.

Desde el inicio de la pandemia, Salud ha reportado 11.783 casos de covid-19 entre menores de 10 años y 19.637 contagios entre pacientes de 10 a 19 años.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, indicó por su parte que en el hospital pediátrico donde trabaja constató el aumento de contagios entre menores de edad, tras asegurar que nunca había tenido tantos niños hospitalizados.

El presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, Efraín Piñero, sostuvo que hay que hacer un mayor de esfuerzo para que se implementen nuevas normas.

Ramos y Suárez coincidieron en que el aumento en casos entre menores de edad se debe al reciente incremento de contagios en el resto de los grupos de edad y la presencia de diversas variantes del virus.

En la isla se han detectado casos de la variante registrada por primera vez en Reino Unido (B.1.1.7), de la que se originó en California (B.1.429) y de una mutación que ocurrió en California (B.1.427).

Hay también casos registrados de las variantes identificadas en Brasil (P.2) y Nueva York (B.1.526 y B.1.526.1).

Más del 50 % de los municipios de la isla se encuentran en rojo, lo que significa alta transmisión, algo que podría empeorar, según la epidemióloga Marijulie Martínez, del Recinto de Ciencias Médicas.

"Los datos son realmente alarmantes. Son demasiados los municipios que tienen el porcentaje de alta transmisión", advirtió.