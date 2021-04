Nueva York se prepara para despertar del covid con su mayor campaña turística

Nueva York, 21 abr (EFE News).- Nueva York se prepara para "despertar" de la pesadilla económica de la covid-19 este verano con la mayor campaña turística de su historia, que recibirá una inyección de 30 millones de dólares e irá dirigida principalmente al visitante nacional, según anunciaron este miércoles el alcalde Bill de Blasio y la oficina de promoción local, NYC & Company.

La campaña turística, que comenzará en junio y aún no tiene lema, busca impulsar uno de los pilares esenciales de la Gran Manzana, que en 2019 registró un récord de 66,6 millones de visitantes y este 2021 proyecta atraer más de la mitad de esa cifra, 36,4 millones, centrándose sobre todo en el turista de EE.UU. debido a las restricciones de entrada al país.

"Estamos poniendo 30 millones de dólares tras este esfuerzo para alcanzar a todo el mundo y decirle a la gente lo importante que es volver aquí. Es una oportunidad para ser parte del renacimiento, de algo realmente especial en el que fue el epicentro (de la pandemia) de este país durante un tiempo", dijo el alcalde en una rueda de prensa digital.

Junto a él, Fred Dixon, el máximo ejecutivo de NYC & Company, aseguró que "Nueva York está despertando" y quiso reflejar el "optimismo" del sector por una recuperación económica "gradual pero certera" que se vislumbra a medida que avanzan las vacunaciones contra la covid-19, ya que la mitad del país ha recibido al menos una dosis.

Dixon adelantó que la campaña abarcará formatos como televisión, internet, redes sociales e "influencers" y se centrará en el turismo doméstico por ser la opción más "inmediata" y representar más de la mitad del volumen en condiciones normales, por lo que apeló a la "primera ola" de visitantes: amigos y seres queridos de residentes.

Aunque mucho depende del viaje internacional, la frecuencia de los vuelos, el avance de las vacunas y la situación económica, la oficina de promoción neoyorquina estima volver a territorio turístico récord en 2023 si bien reconstruyendo el sector de manera sostenible, lo que supone "cortejar a viajeros de largo plazo" y redistribuirlos entre los distritos.

En la presentación del "despertar" de Nueva York participó el conocido restaurador Danny Meyer, que destacó cómo la ciudad ha acogido las terrazas para comer y beber al aire libre, y reflejó los ánimos para contribuir a la recuperación de un sector que ha "hibernado" durante meses, en su caso con la apertura de un nuevo establecimiento, Le Pavillon.

En ese sentido, Nueva York se prepara para un verano turístico con numerosas aperturas de hoteles, incluido un Margaritaville Resort con una piscina en pleno Times Square o un Ritz-Carlton en el barrio de NoMad, donde el chef español José Andrés planea inaugurar uno de sus nuevos restaurantes, Zaytinya.

Entre otras novedades, la ciudad acogerá también el nuevo restaurante de la actriz Priyanka Chopra, Sona, y volverá a operar los famosos Loeb Boathouse y Tavern on the Green de Central Park, aunque si hay una actividad que genera expectación es la teatral, con la vuelta esperada de Broadway en septiembre, aunque sin fecha concreta todavía.

Para ir abriendo boca ante el retorno de los grandes musicales, se emitió un vídeo grabado por el reparto de "Girl From The North Country", la producción protagonizada por Bob Dylan y sus canciones, que abrió unos días antes de que se declarara la pandemia, y en el que los actores cantaron que no van a "irse a ninguna parte".